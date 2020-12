Nezvyčajný začiatok sezóny. Otvorili len pár lyžiarskych svahov bez veľkej slávy a s korona vírusovými opatreniami. Nejasnú situáciu okolo prevádzky zimných stredísk najskôr využilo Park Snow Donovaly šéfa parlamentu Borisa Kollára. To začalo prevádzku v piatok, rovnako aj Swam, Športovo-rekreačné stredisko Jahodná pri Košiciach.

V sobotu sa k dvojici pridala aj Jasná v Nízkych Tatrách spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR). Na lyžovačku pozýval vo videu na sociálnej sieti aj spolumajiteľ Igor Rattaj. ,,Skúšame covid prevádzku a... príďte si vyskúšať, či vás opatrenia obmedzujú,“povedal Rattaj. Podľa neho základom opatrení je nosenie rúška a dodržiavanie odstupov.

Nekonečné rady lyžovania chtivých turistov sú pre Jasnú známe. Tento víkend sa nekonali. Zdroj: FB

Návštevníkov ako šafranu

Lyžiarov veľmi veľa neprišlo. Kým v minulosti by bola cesta z Liptovského Mikuláša do Jasnej plná áut, v sobotu zívala prázdnotou. Aj parkoviská boli poloprázdne. Zaparkované vozidlá patrili navštevníkom z Liptovského Mikuláša, Bratislavy a Košíc. Všade sa nachádzali upozornenia, ako sa ľudia majú správať a rozhlas vyzýval návštevníkov, aby dodržiavali odstupy, a tí sa o to naozaj snažili. Pri zjazdovke na Otupné sa netvorili rady. Ani na terase pred kaviarňou.

Vyhrali majitelia skipasov

V prvý deň otvorenia strediska bola limitovaná návštevnosť, len pre majiteľov sezónnych skipasov Šikovná sezónka a obmedzený počet majiteľov jednodňových skipasov. "Na úvod sezóny nám pomohli otestovať nastavené preventívne opatrenia v stredisku, za čo im chceme aj touto cestou poďakovať. V prvý deň lyžovalo v Jasnej tisíc lyžiarov, pričom lyžovalo sa zo severu i z juhu - teda z Liptova i z Horehronia. Konkrétne zo 4 nástupných bodov - Záhradky, Biela púť, Otupné a Krupová. Lyžiari mali k dispozícii 9 km zjazdoviek,"informoval hovorca TMR Marián Galajda. Dodal, že v nedeľu lyžovačke neprialo počasie a hostí bolo menej. Vo vysokotatranských strediskách kvôli otepleniu prerušili zasnežovanie, dátum ich otvorenia zatiaľ nie je známy.

Jahodná nepraskala vo švíkoch

Podobne to bolo aj na Jahodnej v Športovo-rekreačnom stredisku Swan. „Ako býva u nás zvykom, prvý deň bola lyžovačka zdarma. Rozbeh bol slabší, ako sme očakávali. Prišlo len zhruba dvesto ľudí, väčšinou sánkari,“ hovorí vedúci strediska Ján Petróci.

Víkend bol, čo sa týka návštevnosti veľmi slabý, prevádzkovateľ strediska na Jahodnej verí, že sa to v následujúcich dňoch zlepší. Zdroj: archív Jahodná

Víkend poznačilo oteplenie

V sobotu aj v nedeľu čakal viac ľudí, no nestalo sa. Mohlo za to zrejme oteplenie. „Lyžiarov bolo málo, väčšinou prišli rodiny s deťmi, aby sa tieto vyšantili pri sánkovačke alebo pri snoubordovaní. Čo prinesú najbližšie dni, uvidíme,“ pokračuje Petróci.

Lyžiari boli disciplinovaní

Pandemické opatrenia boli tiež všade prítomné. „Pri vlekoch sú osadené bezpečnostné tabuľky týkajúce sa dodržiavania rozostupov a nosenia rúšok. Pri pokladniach máme navyše dezinfekčné prostriedky a v priestore požičovne lyží je zabezpečená jednosmerná obsluha s dodržiavaním všetkých nariadených opatrení,“ hovorí šéf strediska. Ako bude v nasledujúcich dňoch lyžovačka fungovať, nik nevie. V pondelok by mal zasadnúť ústredný krízový štáb, ktorý by mal vniesť viac svetla nielen do prevádzky slovenských lyžiarskych stredísk.





Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Podľa vášho názoru, mali by lyžiarske strediska fungovať v riadnom režime? áno 55%

nie 25%

najprv by mali otvoriť gastropodniky 0%

prioritou je vrátiť všetky deti do škôl 15%

Je mi to jedno 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný