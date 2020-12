Perinbaba už poriadne ponatriasala periny: Osobitne si dala záležať nad Vysokými Tatrami

Zábery letných preplnených Tatier sú minulosťou, do našich veľhôr zavítala pani Zima. Do hôr zasypaných snehom sa teraz vyberajú len tí najodvážnejší, ktorým neprekáža vietor ani mráz, za to ich však čakajú nádherné výhľady, božský kľud a pokoj. Pri prechádzkach zasneženou tatranskou prírodou počúvajú len upokojujúce vŕzganie snehu