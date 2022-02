Pán Kropp, aký bol váš štart v novej pozícii?

- Je pochopiteľné, že keď človek niekde začína, prijíma novú výzvu v prostredí, ktoré nepozná, musí to byť v prvom rade o počúvaní, pozorovaní a hľadaní nových kontaktov. Rovnako je tu kolektív do ktorého som vstúpil, ktorý má zaužívané nejaké rituály, štruktúru a všetko je podmienené jeho činnosťou. Ten proces neustále trvá. Myslím, že sa mi podarilo nastaviť úprimnú a kolegiálnu komunikáciu jednak s Útvarom hlavného architekta samotným, ale aj s vedením mesta.

Aká je vaša spolupráca s vedením mesta?

- Podpora radných je pre mňa a môj tím dôležitá. Je dôkazom, že to, čo odo mňa očakáva, myslí vážne. Zatiaľ ju hodnotím ako dobrú. Všetci si uvedomujeme, že je potrebné nájsť spoločnú reč vo veciach dôležitých pre vývoj mesta. Bez spolupráce by to nebolo možné. V konečnom dôsledku len tak môžu prísť lepšie nápady, nazeranie na problematiku a prínos nových a lepších riešení.

Netajili ste, že krátko po nastúpení do pozície chcete personálne posilniť Útvar hlavného architekta, keďže 15 ľudí pre mesto akým sú Košice je primálo. Okrem toho plánujete sfinalizovať územný plán mesta, ktorý je určujúcim na to, aby sa z Košíc stalo mesto, ktoré získa na atraktivite aj pre ďalšie generácie. Pokročili ste v danom smere?

- Pracujeme na tom. Je to jeden z procesov, ktorý sme nastolili v spolupráci s magistrátom. Momentálne prebiehajú dve výberové konania na obsadenie miesta referenta PR, ktorého úlohou bude prezentovať prácu nášho útvaru navonok. Zároveň finišujeme na programe spolupráce nás s verejnosťou. Koncepcia rozvoja mesta nemôže fungovať bez toho, aby som nepoznal reakcie a názory obyvateľov, podnikateľov a ďalších záujmových skupín. Aktuálne prebieha aj výberové konanie na obsadenie miesta asistenta sekretariátu a, samozrejme, dôležité bude doplniť aj odborné posily s ktorými verím, že do dvoch rokov územný plán dotiahneme dokonca.

Pred časom ste zdôraznili, že beriete ako obrovskú výzvu začlenenie rieky Hornád do skvalitnenia života mesta a jeho obyvateľov. Stále túto myšlienku nosíte v hlave?

- Teraz ešte viac a intenzívnejšie ako inokedy. Postupne nastavujeme istý scenár rozvoja Košíc na ďalších 10 - 20 rokov. Táto myšlienka je aj súčasťou zelenej úlohy vypísanej súťaže o nové centrum Košíc, kde rieka hrá kľúčovú úlohu. Keď budeme mať to šťastie, že získame architektov alebo architektonické štúdiá, ktoré sa zúčastnia a zapoja do súťaže, tak by sme možno mohli v lete na základe výsledkov, ktoré spomínaná súťaž prinesie túto debatu ďalej rozširovať a dostať Hornád do mesta.

Mali ste už možnosť prejsť si Košice krížom - krážom?

- Snažím sa o to, ale ten priestor ešte nebol taký, aby som už spoznal každý kút mesta. Tým, že už som vtiahnutý do nejakých projektov tak som bol nejakým spôsobom prinútený si niektoré lokality osvojiť. Iste, nateraz len povrchne, vnímam ich nielen z pohľadu urbanistického, ale aj spoločenského. Nepodarilo sa mi to však všade. Keby som mal s niekým stretnutie v centre mesta, to by som zvládol, ale ísť napríklad na sídlisko Nad Jazerom, to by bol ešte asi problém.

Po úspechu vo výberovom konaní ste uviedli, že v Košiciach budete zatiaľ pracovať iba na dvojtretinový úväzok, keďže musíte dokončiť rozpracované projekty doma i v zahraničí. Zmenilo sa niečo v danom smere?

- Nie, nezmenilo. Toto bola podmienka, ktorú som si dal a vedenie Košíc s ňou súhlasilo. V Karlovarskom kraji, v meste Karlove Vary, ale aj v Holandsku som súčasťou dlhodobých projektov, ktoré som začal. Tie by som chcel dokončiť. Okrem toho ma občas osloví jedna z pražských univerzít, aby som sa vyjadril a zhodnotil niektoré projekty študentov. Neviem teraz povedať, kedy sa s týmito záväzkami vyrovnám. Určite to však nebude na úkor práce v Košiciach.