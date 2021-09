Petr Kropp (61) uspel vo výberovom konaní na post šéfa architektov mesta Košice. Hoci jeho meno mnohým nič nehovorí, bývalý košický hlavný architekt Peter Murko, ktorý v minulosti ako jediný vzišiel z výberového konania a zastával túto pozíciu v rokoch 1993 - 2007, povedal, že o kvalitách Kroppa napovedá, odkiaľ prišiel do Košíc. „Kto sa uplatní a presadí v Amsterdame, znamená, že je vynikajúcim architektom. Toto holandské mesto je totiž New Yorkom európskej architektúry," podčiarkol Murko a dodal: „V prípade potreby som pripravený kolegovi kedykoľvek pomôcť."

Pán Kropp, prečo ste sa prihlásili do výberového konania?

- Dozvedel som sa o ňom náhodou. Rozhodol som sa reagovať napriek tomu, že Košice poznám len ako turista. Bol som tu v roku 2013, keď metropola východu bola držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry. Neskôr som si ho prešiel v súvislosti s výberovým konaním. Už vtedy som si uvedomil, že mesto má obrovský potenciál na to, aby sa stalo moderným kultúrnym a spoločenským centrom.

Nebojíte sa priznať, že v podstate Košice sú pre vás veľká neznáma?

- Som zvedavý človek, ktorý sa veľmi rád a rýchlo učí, preto sa to budem snažiť čo najskôr dobehnúť. V istom zmysle slova je moja "neznalosť" výhodou, ktorá v konečnom dôsledku môže priniesť lepšie nápady, iné nazeranie na problematiku a prínos nových a lepších riešení.

Čo chcete urobiť v Košiciach ako prvé?

- Najprv sa porozprávať s Košičanmi i vedením mesta o cieľoch, ale aj potrebách ľudí. Koncepcia rozvoja mesta nemôže fungovať bez toho, aby som nepoznal reakcie a názory obyvateľov, podnikateľov a ďalších záujmových skupín. Mesto predsa robím pre nich, nie pre seba. Mojím cieľom je sfinalizovať územný plán mesta, ktorý je určujúcim na to, aby sa z Košíc stalo "prívetivé mesto", ktoré získa na atraktivite aj pre ďalšie generácie. Práve tvorba prostredia je moja srdcovka. Nielen naprojektovať, ale sledovať aj dosah stavby na prostredie, v ktorom je zasadená, aby bolo kultivované. Práve takýmto projektom som sa doteraz venoval. Za dôležité pokladám v Košiciach aj vylepšenie dopravy, čo výrazne prispeje k zvýšeniu kvality života v meste. Samozrejme, že to nebudem robiť sám, ale v spolupráci s mojimi kolegami z oddelenia Útvaru hlavného architekta, ktorý chcem personálne posilniť, keďže 15 ľudí pre takéto veľké mesto je primálo. Napríklad v Brne, ktoré je druhým najväčším mestom Česka, je to asi 50 ľudí. Chcem sa zasadiť za transformáciu Útvaru hlavného architekta na nezávislý Metropolitný inštitút. Pretože je dôležité vedieť, ako by mesto mohlo vyzerať o 10 až 20 rokov. Sú potrebné analýzy a presné dáta, o ktoré sa môžeme opierať.

Na čo sa chcete ďalej zamerať?

- Moje plány a vízie budú plynúť aj z toho, že Košice sú nielen druhým najväčším mestom, ale ich strategická poloha je veľmi významná, keďže sú na hranici Európskej únie. Predstavujú bezpečnosť a prosperitu. Stretol som tu mnoho mladých namotivovaných ľudí. Určite veľa robí vplyv univerzít, ktoré sú v Košiciach, ale aj vaša bohatá história. A práve toto ma oslovilo a rozhodol som sa pracovať pre toto mesto a jeho obyvateľov. Ďalšou výzvou je bytová výstavba, ale napríklad aj začlenenie rieky (Hornád - pozn. redakcie) do skvalitnenia života mesta. Dôležitá je pre mňa a môj tím podpora vedenia mesta, aby dokázalo, že to, čo odo mňa očakáva, myslí vážne. Ak to tak nebude, vnímam potom celé úsilie moje aj kolegov len ako zbytočné plytvanie energiou a mrhanie financiami nás všetkých.

Ako chcete fungovať, keďže trvalo žijete v Holandsku? Uvažujete o presťahovaní do Košíc?

- Pre mesto budem pracovať na dvojtretinový úväzok, ale mám záväzky aj v Česku. Určite potrebujem riešiť moje bývanie v Košiciach. Radnica mi sľúbila pomôcť s hľadaním vhodného bytu, tak uvidím, ako sa to podarí.

Ako reagovala vaša rodina?

- Mám dospelého syna Martina, ktorý žije a pracuje v Česku, je ženatý a vďaka nemu som dedkom vnučky Heidi. S manželkou žijeme v Amsterdame. Ona ma podporuje v mojich aktivitách, keďže je tiež architektka. To znamená, že ak by som sa rozhodol na čas pôsobenia v Košiciach sem presťahovať, určite by to prijala ako samozrejmosť. My sme už v takomto režime fungovali takmer 4 roky, keď som bol hlavným architektom mesta Karlove Vary.

Do funkcie nastupujete 11. októbra. Čo by ste popriali sám sebe?

- Určite, aby som nastavil vzájomnú dôveru v mojom kolektíve. Prial by som si tiež, aby mi verili aj Košičania, že to s ich mestom myslím dobre. Hoci by ma aj kritizovali, nič to, pretože z kritiky sa môže človek učiť. Ďalej si prajem, aby medzi mnou a radnými fungovala dobrá a konštruktívna komunikácia v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Čaká vás náročná práca, ale nielen ňou je človek živý. Máte nejaké koníčky a ako zvyknete tráviť voľný čas?

- Milujem cestovanie, venujem sa športu - v lete cyklistike a v zime lyžovaniu. Rád čítam literatúru, ale aj odborné knihy. Zaujímam sa o spoločenské dianie.

Košice sú multijazyčné mesto, kde prevládajú slovenčina a maďarčina. Koľkými jazykmi sa dohovoríte?

- Maďarčinu, bohužiaľ, neovládam. Hovorím po nemecky, holandsky, anglicky a trochu po rusky. Teraz na Slovensku som si uvedomil, že napriek tomu, že mi je slovenčina veľmi blízka, neodvážim sa rozprávať po slovensky.

Kto je Petr Kropp?

Rodák zo Sokolova je absolventom Strednej priemyselnej školy v Karlových Varoch. Študoval architektúru v nemeckom Dortmunde, vzdelanie si neskôr doplnil vo Zväze holandských architektov v Amsterdame, kam odišiel v roku 1990. Takmer tridsať rokov pracoval pre štúdio Benthem Crouwel Architects. Bol hlavným architektom mesta Karlove Vary, vo funkcii skončil v marci 2021.

Jeho rukopis nesú projekty - rekonštrukcia a dostavba pamiatkovo chráneného mestského paláca pre Výskumný inštitút vojnových dejín v Amsterdame, novostavby Port City 2, 3 v Rotterdame, prevádzková budova pre letisko Schiphol v Amsterdame, transformácia textilnej továrne a dostavba pre múzeum moderného umenia De pont v Tilburgu a mnoho ďalších významných projektov.

