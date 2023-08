V rámci stavebných prác kompletne sanovali a opravili strešné konštrukcie a obvodové steny veľkej sály, plášť a hydroizoláciu. Okrem toho vymenili aj bleskozvody, osadili nový ozdobný obklad, zmodernizovali vzduchotechniku, elektrické rozvody aj osvetlenie v budove. Nové sú tiež vstupné dvere do malej a veľkej sály a panoramatické okno v nej. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli takmer 2,23 milióna eur s DPH. Po 41 rokoch to bola prvá výrazná investícia do budovy krematória.



Strecha i statika v ťahu

Krematórium plní dôležitú funkciu nielen pre obyvateľov mesta, ale aj širokého okolia. Na nečakané prepadnutie strechy a poškodenie statiky budovy bolo preto potrebné okamžite reagovať, s cieľom odstrániť nebezpečné časti konštrukcie a zároveň vykonať citlivú rekonštrukciu so zachovaním pôvodného vizuálneho stvárnenia krematória. „Nechceli sme obnovu, ktorá by zasiahla do vzhľadu budovy. Preto sa zmeny konali hlavne pod povrchom, a osobne som rád, že tu bol priestor realizovať opravy citlivo, bez zásadného zásahu do výzoru tejto ikonickej budovy,“ povedal syn košického architekta, ktorý budovu navrhoval, Pavol Merjavý mladší.

Počas opráv sa objavilo na stavbe viacero problémov. Sanácia havarijného stavu strechy odhalila skryté chyby, ktoré mohli ohroziť prevádzku krematória. Po odstránení opláštenia sa ukázali závažné statické poruchy na obvodových stenách veľkej sály, pri ktorých hrozil v prípade kolapsu niektorej opornej časti dominový pád rozsiahlejších konštrukcie. Preto statik nariadil odstránenie obvodových panelov hlavnej sály. Práce navyše spôsobili posun termínu ukončenia o štyri mesiace.

