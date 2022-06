Košické kardiocentrum sa do pozornosti verejnosti dostalo vlani, keď vo februári vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí náhle odvolal dlhoročného šéfa Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) Františka Sabola a vymenoval jeho nástupcov. Teraz sa o špičkovom zariadení hovorí opäť, a to v spojitosti s údajným veľkým odlevom zamestnancov.

Odchod personálu z kardioústavu spájajú mnohí s menom jeho niekdajšieho šéfa Františka Sabola, ktorého po odvolaní Krajčí nahradil Antonom Jurom.

Nepríjemné odkazy

Nové a staré vedenie si v počiatkoch posielali odkazy cez médiá, ale napokon sa situácia upokojila, hoci... z niekdajšieho šéfa VÚSCH sa postupne stal radový člen kardiochirurgického tímu na Klinike srdcovej chirurgie. To už bola pre Sabola prisilná káva, a tak sa pol roka po odvolaní rozhodol prijať jednu z lukratívnych ponúk a odísť do nemocnice v Šaci, ktorú spravuje spoločnosť AGEL.

Lanár Sabol

V uplynulých dňoch prenikli na verejnosť informácie, že z košického kardioústavu odišla zhruba päťdesiatka zamestnancov. Náš zdroj tvrdí, že ich k sebe zlanáril práve Sabol, ktorý chce začiatkom septembra otvoriť v Šaci nové kardiocentrum. Hovorkyňa Martina Pavliková odpovedala na naše otázky veľmi všeobecne a nejasne. "Zdravotnícka skupina AGEL rozširuje oblasť poskytovanej starostlivosti kardiovaskulárneho spektra. V tejto súvislosti je Nemocnica Košice-Šaca pripravená implementovať nové technológie a medicínskych odborníkov. S ponukou rozšíreného kardiovaskulárneho spektra pre pacientov počítame do konca tohto roka," znie stanovisko správcu nemocnice.

Nič dramatické

Vedenie VÚSCH pre Plus JEDEN DEŇ veľmi podrobne popísalo aktuálny stav v ústave. "Od začiatku roka 2022 ukončilo pracovný pomer alebo sa aktuálne nachádza vo výpovednej lehote 60 zdravotníckych pracovníkov, z toho 9 lekárov a 31 zdravotných sestier. Takmer polovica zamestnancov ukončila pracovný pomer dohodou, a to predovšetkým z dôvodu odchodu do starobného, prípadne invalidného dôchodku. Zároveň v rovnakom čase VÚSCH prijal alebo už podpísal pracovné zmluvy so 60 zdravotníckymi pracovníkmi, z toho so 14 lekármi a s 28 zdravotnými sestrami. S ďalšími zdravotníkmi aktuálne rokujeme o termínoch ich nástupu," informovali z komunikačného oddelenia

Čakacie lehoty nehrozia

Spresnili, že kardiocentrum dokáže prirodzenú migráciu zamestnancov kompenzovať novými rovnako vysoko kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi. "Prispievajú k tomu príjemné pracovné prostredie, vysoká kvalita poskytovaných služieb, špičková odbornosť personálu, moderné technické vybavenie a motivujúce ohodnotenie. Zároveň sme si urobili aj analýzu štruktúry a počtu pracovníkov, ktorí podali výpovede, a na jej základe neočakávame akékoľvek narušenie prevádzky, ani čo sa týka počtu, ani čo sa týka štruktúry výkonov. V kategórii implantácie kardiostimulátorov, defibrilátorov či srdcových operácií nemáme žiadne čakacie lehoty," prízvukujú na záver. Prípadný vznik kardiocentra v Šaci vzhľadom na nedostatok informácií odmietli komentovať

Opatrne s "vykrádačkami"

Poslanec, bývalý primátor Košíc a exminister zdravotníctva Richard Raši síce vníma vznik nového zdravotníckeho zariadenia ako veľmi pozitívnu správu pre pacientov, ale zároveň hovorí: "Keďže v tomto prípade má vzniknúť druhé vysokošpecializované pracovisko s vysokošpecifickými nárokmi aj na zdravotníkov, je nevyhnutné, aby sa personálne nevykrádali. To by uškodilo renomovanému VÚSCH i novovznikajúcemu pracovisku a v konečnom dôsledku aj pacientom." To, či informácie o vzniku nového kardiocentra sú pravdivé, ukážu už najbližšie mesiace.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Podľa vášho názoru budú v Košiciach dostatočne využité dve kardiocentra? áno 71% nie 24% možno 0% neviem posúdiť 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný