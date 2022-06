Nenápadná Gulášová sa zviditeľnila počas predvolebnej kampane, keď neochvejne stála po boku vtedajšej kandidátky na prezidentku a neuveriteľným spôsobom ju podporovala.

Pikantné zábery

Ich snaha bola korunovaná úspechom, voľby vyhrala práve Gulášovej favoritka a je pochopiteľné, že Čaputová si ju automaticky vybrala za svoju pravú ruku a ponúkla jej miesto osobnej asistentky a tajomníčky. Keď sa verejnosťou rozleteli mená i fotografie tých, ktorí budú spolupracovníkmi novozvolenej prezidentky, zverejnil niekto na sociálnej sieti aj poriadne pikantné zábery Gulášovej (dnes pani Greššovej, pozn. red.).

Tmavovlasá sporo odetá slečna tam stvárala extra divoké kúsky. Len málokto by povedal, že Bratislavčanka, ktorá pôsobila počas predvolebnej kampane Čaputovej na prvý pohľad utiahnutým až hanblivým dojmom a nepútala na seba pozornosť ani oblečením, je taká čertica.

Modriny i frustrácia

Gulášová sa od roku 2015 venovala pole dance, čo je športová disciplína založená najmä na posilňovaní s vlastnou váhou tela, pričom sa cvičí s využitím tyče. V tom čase sa nám priznala, že mala referencie od kamarátok na konkrétne bratislavské štúdio.

„Odporučili mi trénerky, tak som to išla vyskúšať. Okrem pole dance sa tam cvičí aj na visiacich kruhoch či látkach, tzv. aerial silks,“ vysvetlila, ako sa dostala k netradičnej aktivite. Poznamenala, že začiatky neboli ľahké. „Čím väčšiu fyzickú kondíciu a pohybový rozsah človek má, tým mu to ide ľahšie. V opačnom prípade si užije okrem bolesti a modrín aj poriadnu dávku frustrácie.“ Napriek spomenutému sa jej podarilo vyformovať si postavu a zlepšiť si fyzickú kondíciu, k čomu v tých rokoch prispelo aj to, že sa začala zdravšie stravovať. Z jedálnička postupne vyradila sladkosti.

"Cvičenky" pri tyči

Veronika sa venovala tejto aktivite zhruba 2 roky, nasledovala dlhšia prestávka, najmä pre pracovnú vyťaženosť. Na fotografiách zaujali na prvý pohľad vis dole hlavou, sporé oblečenie dievčat a „odvážne“ pózy. „Vis mi nerobil problém, keďže v mladosti som chodila na gymnastiku. Čo sa týka cvičebného úboru a póz, na prvé tréningy sa chodieva v kraťasoch a tričku, je to však nepraktické, keďže oblečenie sa šmýka. Po pár tréningoch človek zahodí ostych, navyše tréningy sú čisto dievčenské.“

Pri pohľade na „cvičenky“ pri tyči sa vynorila otázka, či to nebola príprava na nejaké sólo alebo skupinové verejné vystúpenie. „V mojom prípade išlo len o cvičenie v štúdiu, na vystúpenia som nikdy neašpirovala,“ tvrdila nám pred rokmi, no po tom, čo sme s ňou hovorili o „tanečkoch“ pri tyči, stiahla všetky „horúce“ fotografie zo sociálnej siete.

Kto je Veronika Gulášová Greššová?

Pochádza z Bratislavy, kde aj žije a pracuje. Vyštudovala marketingový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je čerstvo vydatá, bezdetná. Rada sa stretáva s ľuďmi, obľubuje čítanie a výlety. Stres odbúrava jazdou na bicykli, v plavárni a v saune.

