Búrajú predsudky! Rodina z Kružlovej dokazuje, že nie je možné všetkých hádzať do jedného vreca a myslieť si, že Rómovia nechcú pracovať a iba so založenými rukami čakajú na sociálne dávky. Obetovali svoje pohodlie, založili rodinnú firmu a denne makajú od rána do večera.

Michal Sivák (40) začínal svoje podnikanie v stavebníctve. Nasporil si tak peniaze, kúpil budovu v susednej obci Vyšný Orlík, prerobil ju a zriadil v nej reštauráciu. V rodinnom podniku zamestnal manželku, mamu, svokru aj svoje dve sestry. A do roka sa stali vyhľadávaným podnikom. Denne navaria okolo stovky obedov, ponúkajú aj cateringové služby, minulý týždeň navarili 180 porcií jedál na pohrebnú hostinu. Ľudia z obcí pod Duklou si u nich totiž objednávajú pohostenie na oslavy, kary či rodinné posedenia. A keby ste si mysleli, že o ich služby majú záujem väčšinou Rómovia, veľmi by ste sa mýlili. Gro ich zákazníkov tvorí majorita! Stretávajú sa aj s predsudkami, no ťažkú hlavu si z nich nerobia.

V regióne s vysokou mierou nezamestnanosti tak vytvoril Michal Sivák unikátny projekt. Zamestnaním mamy a svokry, ktoré sú v preddôchodkovom veku, tak vyriešili aj ich problém s hľadaním práce. “Nášho trinásťročného syna veľmi baví varenie, vzdeláva sa sám v tejto oblasti, navštevujeme s ním rôzne semináre zamerané na túto oblasť a v budúcnosti by chcel sám viesť reštauráciu. Tak sme tú našu nazvali po ňom, Bino, lebo tak ho doma voláme,” zasmial sa Michal, ktorý je hlavou celého podniku a inšpiráciu hľadá v zahraničí.

Jeho manželka Slávka vraví, že v podniku rozkazuje jej manžel, ale keď s ním jeho ženy nesúhlasia, aj si povedia svoje: “A potom je z toho aj celkom dobrá hádka. Ale všetko ostane v rodine a hneď sa aj pomeríme. Veď sme svoji. Našťastie, máme medzi sebou veľmi dobré vzťahy.” Slávka je šéfkuchárkou, staršie ženy jej pomáhajú, Michalove sestry obsluhujú hostí.

„Veľa ľudí ich odsudzovalo a veľa možno ešte aj odsudzuje, ale úplne neprávom, pretože oni sú skvelí ľudia. Na to, že je to rómska reštaurácia, samé ženy z hygieny sa vyjadrili, že klobúk dole, mohli by ísť príkladom,“ pochválila ich zákazníčka Katarína Mikulová (44) z Vyšného Orlíka. Keď jej zdravotný stav dovolí, každý deň sa príde k Sivákovcom naobedovať. A keď má zlý deň, obed jej privezú. “Chutne varia a vyhovuje mi, že nezahusťujú polievky múkou. A teším sa, že sa chystajú variť aj rómske jedlá,” dodala.

Na obedy k Sivákovcom chodia aj chlapi z neďalekého kameňolomu. Pochvaľujú si kvalitu jedla aj porcie. Jedálniček pripravuje Michal, prispôsobuje ho aj požiadavkám stravníkov. Varia jedlá bežné pre východniarsky región, pripravujú aj obložené misy, údené kolená, hamburgery a rôzne špeciality. Cena ich obedového menu je 4,90 eur a celý týždeň majú v ponuke aj desiatovú polievku s chlebom za 2,50 eur.



