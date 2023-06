Uznávaná dermatovenerologička Hana Zelenková (67) zo Svidníka prednášala na každom kontinente okrem Antarktídy. Zúčastnila sa mnohých kongresov v zahraničí a pacienti za ňou chodia z celého sveta. Má totiž nielen dlhoročné skúsenosti, ale aj veľmi dobré výsledky v liečbe kožných chorôb.

Pobyt v pulverizátori zjemňuje pokožku aj pri psoriáze. Jedinečný prototyp s takýmto účinkom vyrobili podľa návrhu H. Zelenkovej. Inšpirovala sa vo francúzskych kúpeľoch. Zatiaľ jediný takýto stroj na Slovensku je skvelým pomocníkom nielen pre psoriatikov, pomáha zmierňovať aj nepríjemné prejavy ekzémov či iných chorôb kože.

Pulverizátor zmontovala piešťanská spoločnosť a začali s jeho výrobou. Pričom záujem je najmä zo zahraničia. Po takmer piatich rokoch jeho overovania v praxi sa preukázalo, že dokáže výrazne pomôcť pacientom s kožnými chorobami. “Princíp je založený na pulverizácii, čo je v podstate pravidelné rozprašovanie minerálnej vody, teda vytváranie hmloviny,” vysvetľuje primárka Dermatovenerologického oddelenia sanatórneho typu H. Zelenková.

Hmla koži pomáha

Pacienti ležia alebo sedia na lôžku obklopení silikónovým stanom. Trysky - podľa diagnózy zapnuté na celé telo alebo chorobné oblasti - v drobných kvapôčkach rozprašujú termálnu vodu dovezenú z bývalých kúpeľov v neďalekom Šarišskom Štiavniku, alebo sa aplikuje voda obohatená o liečivé látky. Vo vnútri silikónového stanu sa vytvára jemná hmlovina. Dôležité je, aby mala teplotu okolo 37 stupňov Celzia. “Je tam veľmi príjemná a užitočná mikroklíma. Koža sa prevlhí, odstránia sa šupiny, výrazne sa zmiernia zápalové prejavy a v mnohých prípadoch sa nemusia podávať lieky od svrbenia - antihistaminiká a ani antibiotiká,” dodáva kožná lekárka.

Liečba pulverizátorom sa môže kombinovať s ožarovacou kabínou (UVA a UVB lúče podľa diagnózy pacienta), s jemnou masážou a samozrejme špeciálnymi krémami a emulziami, aplikáciou bahenných masiek a zábalov a následným ošetrením postihnutého ložiska a kože alebo aj s karboxyterapiou. Hlavnou výhodou je, že nie sú žiadne nežiaduce účinky.

Počas klinického sledovania ošetrili v ňom už vyše 300 pacientov. Tí, ktorí ho už odskúšali sa stále vracajú, lebo po terapii nemusia užívať lieky od svrbenia, sú ušetrení silnej systémovej liečby. Rodina z Bratislavy sem chodila štyri mesiace s malým synom. Jeho mama Veronika nám povedala, že jej syn je ekzematik: “Už má oveľa čistejšiu pleť, nedá sa to porovnať s tým, ako keď sme prišli prvýkrát. Vďaka minerálnej vode mám aj ja vláčnejšiu a hebkejšiu pleť, napríklad sa mi výrazne zlepšila koža na chodidlách.”

Pobyt v prístroji trvá od 20 do 40 minút, cena je od 3 do 5 eur, sú to náklady na údržbu. Malé deti majú liečbu zdarma. Primárka sa spolu s výrobcom snaží o rozšírenie na viacero pracovísk, aj o jeho širšiu výrobu.

Pre koho je pobyt v pulverizátori vhodný?

Pacientom trpiacim psoriázou, atopickým ekzémom, s neutíšiteľným svrbením, s namáhanou poškodenou a chorou pokožkou či stavom po popáleninách a jazvách. Pomáha malým deťom a dospelým, keď je snaha na minimum obmedziť používanie hormonálnych mastí.

Psoriáza, teda lupienka, je chronické kožné dedičné ochorenie Vzniká pri narušení imunity, kedy sa kožné bunky množia až 10-krát rýchlejšie ako je obvyklé.

Na pokožke sa tvoria hrboľaté ružovočervené škvrny pokryté suchými striebristými šupinami, ktoré svrbia, bolia a môžu praskať.

Prepuknutie choroby môžu spustiť infekcie, zápalové kožné choroby, hormonálne vplyvy, emocionálny stres, nesprávna životospráva, fyzikálne a chemické vplyvy, iné závažné celkové ochorenia a dokonca aj bežne používané lieky.

Škvrny sa môžu objaviť kdekoľvek na tele, najčastejšie sa vyskytujú na lakťoch, temene hlavy, kolenách a spodnej časti chrbta.

Prejavuje sa najčastejšie na začiatku dospelosti.

Príznaky môžu na čas vymiznúť a potom sa znova objaviť kedykoľvek počas života.

