Stravovanie podľa Antónie Mačingovej je o celkovej a najmä dlhodobej zmene jedálnička. "Celé roky sa mi posmievali ľudia z okolia. Nemala som priateľov, ktorým by neprekážala moja postava a nevyhadzovali mi to na oči. Možno preto som neustále hľadala cestu ako to všetko zmeniť. Na základnej škole som raz vyslovila slová, že raz budem mať postavu ako modelka a všetci ma vysmiali, že ty určite taká tučka," opisuje Alenka.

Držala mnoho diét, často hladovala len preto, aby zhodila nejaké kilá. Jojo efekt spôsobil dvojnásobný nárast kíl. Po tehotenstvách sa to ešte zhoršilo. No stále verila, že raz dosiahne svoju vysnívanú postavu. A keď ochorel jej syn a hľadala cestu, ako ho dostať z ťažkeho choroby, pomohla aj sebe, dcére aj priateľovi.

Všetci prešli na Mačingovej spôsob stravovania, pili olej z cédera sibírskeho. "Zázraky sa začali diať neuveriteľne rýchlejšie, ako by si kto mohol myslieť. Choroba môjho syna ma prinútila zmeniť sa a uzdravila ma tiež, pretože rokmi sa mi zhoršovalo zdravie, lekári mi v mojich 35 rokoch povedali, že sa mi bunky v mozgu neobnovujú. Bolo to tvrdé poznanie, že môj život sa uberá ku koncu." dodáva.

No nevzdala sa a nabrala silu splniť si svoj sen. A keď jej prišla do cesty Mačingovej kniha Najedzte sa do štíhlosti, s priateľom sa pustili do toho už na druhý deň: "Nebolo nijakej sily, ktorá by ma zastavila. Pokroky sa začali diať veľmi rýchlo a stále pretrvávajú. A ja konečne žijem život po akom som vždy túžila, aj keď som toho v živote musela veľa v sebe stratiť, aby som mohla nájsť toto všetko, čo teraz mám a už nehodlám nikdy o to prísť."

Katke (44) z Košíc sa takisto zmenil život po tom, ako sa začala riadiť knihami od autorky harmonického stravovania: "Každý deň si varím podľa jej receptov už niekoľko rokov. Nielenže som schudla, ale zlepšil sa mi aj zdravotný stav. Problémy, ktoré som dovtedy mala a vyhľadávala kvôli tomu lekárov, pominuli a cítim sa dobre." Pomohol jej aj Mačingovej Diár ročnej premeny. Ten nemá časové obmedzenie.

"Je určený tým, ktorí hľadajú zdravý a chutný spôsob stravovania, pre posilnenie imunity a postupné zbavenie sa zdravotných problémov," vraví A. Mačingová. Tvrdí, že ide o návod na iný spôsob varenia: "Štíhlosť k tomu bude čerešničkou na torte. Zaujme aj tých, ktorí nekonzumujú mäso, ktorí vynechávajú cukor aj tí, ktorí držia bezlepkovú diétu." Je v ňom aj viac ako 100 nových receptov a z nich vytvorený jedálniček.