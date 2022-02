Ošiaľ na sociálnej sieti rozpútala fotografia odvážneho ukrajinského starca. Ten v snahe ochrániť svoje vnúčence pred vojnou sa odhodlal urobiť neuveriteľný krok - vstúpiť do ukrajinskej armády...

Záber zdieľala na Twitteri aj bývala prvá dáma Ukrajiny Kateryna Juščenko.

Pripísala k nemu: "Niekto zverejnil fotografiu tohto 80-ročného muža, ktorý sa objavil preto, aby vstúpil do armády. Priniesol so sebou malý kufor, v ktorom mal dve tričká, nohavice, zubnú kefku a niekoľko sendvičov na obed. Povedal, že to robí pre svoje vnúčatá."

Na zábere je okrem hrdinského dôchodcu ešte šesť ďalších osôb. Vojak stojaci priamo oproti nemu, má ruky založené za chrbtom a pozerá sa na muža, ktorý ako keby sa chystal ukázať mu obsah kufríka. Ďalšie osoby na fotografii majú bielou farbou zatreté tváre. Nie je známe, kde foto vzniklo, ani kto ho pridal na sociálnu sieť. Napriek tomu si ju všimli ľudia na celom svete a zdieľali ju, dojatí odvahou starého muža. Vnímajú jeho gesto, ako nádej pre Ukrajinu, kde sú odhodlaní bojovať za svoju vlasť ľudia bez ohľadu na vek.