Sú to najmä ženy s deťmi, ktoré si zabezpečia prevoz k hranici a na Slovensku ich čakajú priatelia, príbuzní známi, ktorí im poskytnú pomoc a prichýlia ich. Čakanie však trvá neraz aj mnoho hodín. Milým gestom je, že colníci vo Vyšnom Nemeckom pomáhajú matkám vyniesť objemné tašky mimo colný priestor. Tie by to ináč kvôli deťom, ktoré nesú alebo vedú za ruku nezvládli.

Viac fotografií z atmosféry na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom nájdete v galérii ►►►

Nelogické rozhodnutie

Obrovský problém majú tí, ktorí prídu vyzdvihnúť partnerov, deti, rodičov. Títo ľudia nesmú zo slovenskej strany vstúpiť do priestoru hraničného priechodu, ale musia čakať, kým prídu príbuzní k ním.

Ešte väčší cirkus zažívajú Ukrajinci, ktorí sa síce dopravia do Vyšného Nemeckého, ale peši sa z našej strany na vybavenie formalít a potom na Ukrajinu nedostanú, keďže policajti a vojaci ich tam nepustia. Prosia preto tých, ktorí tam mieria na aute, aby ich zobrali na colnú kontrolu. Po vybavení z auta vystúpia, a na ukrajinskej strane pokračujú do cieľa svojej cesty po vlastnej osi. Slúžiaci personál priznal, že nemá to logiku, ale taký je príkaz a oni ho musia dodržiavať. Odporúčajú preto Ukrajincom, aby prešli na cestný hraničný priechod Veľké Slemence. Ten však je vzdialený takmer 40 kilometrov a presunúť sa tam je pre mnohých obrovský problém.

Starostlivý zamestnávateľ

Mama Maryna (38) s dcérou Zlatkou (15) z Kyjevskej oblasti, ktoré žijú zhruba 40 km od hlavného mesta, mierili do Budapešti. „Ja pracujem pre istú firmu, a tá nám zariadila na svoje náklady ubytovanie. Môžeme tam ostať dva týždne a potom sa to bude predlžovať podľa situácie,“ hovorí Maryna. Netají smútok, keďže na Ukrajine ostal jej muž, ktorý ich len priviezol na hranicu, ale kvôli vyhlásenej mobilizácii, nesmie opustiť krajinu. “Ostali tam aj moji rodičia, ktorí nechceli odísť kvôli hospodárstvu, domácim zvieratám i psovi, o ktorých by sa nemal kto postarať. Mama mi ešte povedala, že nech sa stane čokoľvek, oni s otcom si už svoje odžili, my sme však mladí a musíme žiť,“ poznamenala dojatá Maryna. Tá uviedla, že situácia na Ukrajina je zlá. „Neverili sme, že by nás Rusi mohli napadnúť. Veď sme susedia, priatelia, aj my máme u nich rodinu, kamarátov. Je hrozné, čo sa stalo. Keď to všetko začalo, zobudila som sa a nechápala, prečo je v noci taký hluk. Muž mi povedal, aby sme zapli televíziu alebo rádio, že jemu tie zvuky pripomínajú streľbu a výbuchy. Povedala som, že to nemôže byť pravda a nech nehovorí nezmysly. Napokon mal bohužiaľ pravdu,“ uzavrela so slzami v očiach.

Akčný pán farár

Gréckokatolícky kňaz z Vyšného Nemeckého František Engel, keď videl bezradných ľudí, postávať pred colným priestorom, zabezpečil tam malý stánok s bagetami, keksíkmi, ovocím a nápojmi, ktoré rozdával utečencom zdarma. Zároveň prichýlil na fare tých, ktorí dlhšie čakali na odvoz. Práve tam prichádzali uzimené matky s deťmi, aby sa zahriali, najedli, vypili teplý čaj a oddýchli si. „Už od prvého dňa koordinujeme humanitárnu pomoc. Pomáhajú nám aj miestni ľudia. Hovoril som už v danej veci s košickým eparchom Cyrilom Vasiľom, ktorý napokon aj osobne prišiel do Vyšného Nemeckého. Mieri k nám aj ďalšia materiálna pomoc," vysvetľuje Engel, ktorý slová chvály odmieta, " Nerobíme nič mimoriadne, len konáme v duchu slov Biblie, ktoré sme pretavili na skutky“ povedal skromne mladý kňaz, ktorý sám je otcom dvoch maličkých detí, no napriek tomu poskytol s manželkou priestory fary núdzným ukrajinským matkám s detičkami.

Na druhej strane čítajte ďalšie príbehy ľudí ►►►