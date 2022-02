Na sociálnej sieti spisovateľ Banáš uverejnil kritický status a pridal k nemu fotografie v minulosti nádherných budov: hotela Lipa, amfiteátra, vily Lőger, niekdajšieho hotela Royal, neskôr Slovan i Beethovenovho pamätníka.

Pre Plus JEDEN DEŇ uviedol, že sa mu miestni posťažovali na fungovanie i "novinky", s ktorými prišlo nové vedenie kúpeľov. Napríklad logo predstavujúce ikonického barlolámača nahradila zvláštna "kvapkovlnka".

Hviezd ako maku

Nie je tajomstvom, že Piešťany si obľúbili mnohé známe osobností: herečka Zdena Studenková (67), textár a básnik Ján Štrasser (75), moderátorka Iveta Malachovská (56), bývala TV hlásateľka Ada Straková (73) i herecká diva Mária Kráľovičová (94).

Nespokojná Studenková

Herečka Zdena Studenková však už do piešťanských kúpeľov nechodí. "V istej chvíli to skončilo, pretože ceny vzrástli o zhruba 20 percent a služby sa zhoršili o 130 percent," poznamenala umelkyňa ironicky. "Je to veľmi drahá dovolenka, ak si to človek hradí sám. Predchádzajúce vedenie bolo ústretové..., ale keď je dôležitejšia klientela z Izraela, Arabi, hoci tí tam chodili aj predtým, tak bohužiaľ ...!" Studenková nechcela povedať, kedy navštívila Piešťany naposledy. "Bola by som rada, keby sa tie kúpele spamätali, hoci, neviem, či ešte je cesta späť," povedala evidentne sklamaná herečka.

Dubaj nepotrebuje

Básnik a textár Ján Štrasser chodí do Piešťan zhruba 12 rokov. "Pri prvej návšteve sme stretli Zdenku (Studenkovú - pozn. red.), ktorá bola pravidelnou návštevníčkou kúpeľov napokon sme tam chodili viac - menej ako keby spolu, sedávali sme vždy pri jednom stole. Všetko bolo fajn, oddych, kľud, relax pokoj a to všetko len 80 kilometrov od Bratislavy. Ja nepotrebujem ísť do Dubaja," smeje sa Štrasser, ktorý chváli skvelé bahno a masáže, ktoré mu veľmi pomáhajú na stuhnuté kĺby a boľavú chrbticu.

Covid mnohé zmenil

"Líniu pobytov sme prerušili len v roku 2020, kedy vypukol covid. Vlani sme síce boli, ale už to nebolo ono. Je to tým, že vedenie zmenilo prístup ku klientele a režim fungovania. Otvorili kúpele širokej verejnosti, takej turistickej a tým z odpočinkovo-pokojného miesta sa stal blázinec. Posilnili tento režim, čiže, tým pádom pokoj kluď, ktorý má v kúpeľoch panovať skončil," zdôrazňuje autor mnohých hitov.

Namiesto liečenia, wellness

Štrasser dodáva, že prichádzajú tam najnovšie ľudia, ktorí sa neliečia, ale dovolenkujú a názov liečebné kúpele tým pádom nadobúda iný rozmer, ktorý jeho ako klienta nezaujíma, pre neho je dôležitý zdravotný charakter Piešťan. "Rodiny pricestujú do kúpeľov v piatok a odchádzajú preč v nedeľu. Najedia sa, okúpu sa a tri dni tu takto fugujú. Charakter kúpeľov sa tým zmenil a pre nás seniorov, už to nie je ono. Ak sa späť vrátia k čisto kúpeľnému charakteru, radi sa tam opäť vrátime. Je to škoda, keďže je tu nádherné prostredie, mesto a kúpele sú prepojené čo je výborné na prechádzky. My okrem toho tu máme aj niekoľko priateľov, čo je určite príjemné. Či tento rok pôjdeme do Piešťan, ešte neviem," uzavrel Ján Štrasser.