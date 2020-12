Vláda vyhlásila, že chce v krajine od soboty zaviesť celoplošné opatrenia, vrátanie zatvorenia prevádzok a reštaurácií od 19.00 hodiny. V prípade, že sa následne situácia rýchlo nezlepší, by Švajčiarsko mohlo dokonca zaviesť aj úplný lockdown.

"Epidemiologická situácia v Švajčiarsku sa značne zhoršuje," uviedla tamojšia vláda. "Počet nakazených je vysoký a naďalej stúpa, pričom obsadenosť jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) je naďalej veľmi vysoká. Sto nakazených pacientov v priemere nakazí viac ako sto ďalších ľudí. Nastáva tak exponenciálny nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19," uviedla tamojšia vláda.

Vláda v piatok zasadne v súvislosti so zavedením zmienených štandardizovaných opatrení proti pandémii koronavírusu v celej krajine. Ak ich odobria jednotlivé švajčiarske kantóny, opatrenia budú platiť od soboty až do 20. januára. Vláda navrhuje zatvoriť obchody, reštaurácie, trhy a priestory určené na voľnočasové aktivity od 19.00 hodiny, pričom zatvorené by mali byť aj v nedeľu. Podľa navrhovaných opatrení by sa malo naraz stretnúť najviac päť ľudí z maximálne dvoch domácností. Výnimkou sú vianočné sviatky a novoročné slávnosti, počas ktorých by sa naraz mohlo stretnúť až desať ľudí. Zakázané majú byť verejné podujatia, okrem náboženských obradov a parlamentných schôdzí.

Vláda ďalej avizovala, že ak sa situácia počas nasledujúceho týždňa zhorší, plánuje počas 18. decembra prijať ďalšie opatrenia, ako zatvorenie reštaurácií a obchodov. V 8,6-miliónovom Švajčiarsku zaznamenali od začiatku pandémie viac ako 357.000 prípadov nákazy koronavírusu a viac než 5000 súvisiacich úmrtí.

Švajčiarsko zakúpilo od americkej farmaceutickej spoločnosti Moderna 7,5 milióna dávok vakcíny proti koronavírusu. Zároveň podpísalo kontrakt na 5,3 milióna dávok vakcíny od britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti AstraZaneca. V pondelok krajina vyhlásila, že podpísala dohodu o kúpe ďalších približne troch miliónov dávok vakcín od americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer-BioNtech. Všetky zmienené vakcíny ešte teraz musí schváliť švajčiarsky úrad na kontrolu liečiv Swissmedic.