Slovensko má mnoho obcí s vtipnými názvami: Ktovie, možno sa i niekto hanbí priznať odkiaľ je!

Mapa Slovenska je plná vtipných, čudných i bizárnych názvov obcí a miest. Cesta k ich pomenovaniu bola niekedy priamo daná okolnosťami, inokedy dlhá a občas i zvláštna. Nech je to už akokoľvek, neraz pri čítaní smerových tabúľ, či tých na vstupe do obce sa nezdržíme úsmevu. Miestni reagujú väčšinou pokojne a nerobia si z názvu rodiska ťažkú hlavu, s poznámkou, že len návštevníci robia z toho vedu. Pre úspech prvej časti fotostory, prinášame pokračovanie o"neobyčajných" názvoch ďalších slovenských obcí. Ak máte tip, napíšte nám ho do komentára pod článkom. V ďalšom pokračovaní ho určite spomenieme.