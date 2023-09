Búrka, ktorá sa prehnala východom, spustošila aj areál košickej zoologickej záhrady. „Naša ZOO posledný prázdninový víkend plánovala pre našich návštevníkov úplne inak. Sobotná búrka vytopila celý areál tučniakov, takže bolo nutné vypustiť bazén,“ uvádza hovorkyňa ZOO Košice Eva Malešová.

Do nedeľnajšieho (3.9.) rána búrka povyvracala aj stromy, ktoré predovšetkým zneprístupnili areál Dinoparku, ktorý je prepojený so zoologickou záhradou. „Od rána naši pracovníci odstraňovali škody s cieľom spriechodniť návštevnícke trasy k času otvorenia ZOO,“ dodáva Malešová pre Plus JEDEN DEŇ s tým, že počas celej nedele boli otvorení. „Obidva bazény boli vypustené, keďže sa tam nanieslo bahno, a opäť napustené. Areál tučniakov je v údolí, takže bolo to prirodzené, že to všetko stieklo práve sem.“

Počas nedele už žiadne výkyvy počasia nezaznamenali

Zoologická záhrada je však plne otvorená. Búrky našťastie neohrozili ani na žiadne zvieratá. „Aj čo sa týka tučniakov, ktorých areál bol zasiahnutý, im sa nestalo nič. Okrem dvoch bazénov vonkajších máme aj jeden vnútorný, takže neboli ani ohrozené,“ konštatuje pre náš portál.

Ak sa chystáte navštíviť túto ZOO v metropole východu, obdivovať môžete nielen unikátne mačky Margaj, ale aj trio medvedích mláďať, ktoré sa predstavili verejnosti.