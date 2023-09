V Strážskom (okr. Michalovce) v nedeľu (3.9.) slávnostne otvárali nové, zrekonštruované námestie. "Som rád, že napriek mnohým úvodným ťažkostiam, nečakaným problémom, sa podarila najväčšia obnova nášho námestia za posledné desaťročia. Verím, že nielen obyvateľom nášho mesta, ale aj návštevníkom sa bude nové námestie mesta Strážske páčiť, že si tu oddýchnu a načerpajú sily do ďalších dní,“ uviedol primátor mesta Patrik Magdoško.

Sprievodným programom bol aj pokus o prekonanie aktuálneho rekordu z Trenčianskej Turnej z júla 2016. Vtedy totiž tamojší obyvatelia upiekli 149,40 metrov dlhý skladaný závin. "Ďakujem všetkým ‚holkám‘, že sa na to podujali - zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Aj keby to nevyšlo, nevadí. Ale všetci sme sa spoločne pokúsili,“ napísal Magdoško na svojom profile ešte v piatok (1.9.).

FOTO PRÍPRAV ZÁVINU V STRÁŽSKOM >TU<

Prípravy na nedeľné prekonanie rekordu zamestnalo na niekoľko dní všetkých. "Pečieme, pečieme, pečieme. Strávil som dve hodiny v kuchyni pri ‚dzivkach‘. Renátka Kusyová, vedúca kuchyne má narodeniny, aj napriek tomu je v kuchyni a pečie,“ konštatoval primátor.

Na skladaný závin, ktorý naplnili až jedenástimi rôznymi plnkami, potrebovali dovedna 100 kíl múky. Na plnky sa v kilách rátal mak, orechy či tvaroh. "Všetko sa meria - ako šírka, tak aj dĺžka závinu,“ upresnil Magdoško. Celková dĺžka skladaného závinu bola 162,5 metra! "Bol to skvelý zážitok, ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách."

