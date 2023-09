Mesto Trenčín žije veľkou pátracou akciou. Zapojili sa do nej desiatky ľudí. Dnes dokonca do vzduchu vyletia dva drony. Dôvodom je psík Rasty, ktorý ušiel z domu pred štyrmi dňami. Jeho majiteľ si psíka zobral domov z útulku a za nájdenie člena rodiny vypísal dokonca 500-eurovú odmenu.

Rasty je zrejme kríženec bostonského teriéra, ktorý pravdepodobne pochádza z nelegálnej množiarne a jeho majiteľ Jakub Chovanec si ho zobral pred dvomi rokmi z útulku, kde psík skončil. Krásny psík môže mať dnes približne päť rokov, ale vďaka skúsenostiam, ktoré zažil ako šteniatko, je veľmi bojazlivý a má strach z dospelých ľudí.

„Rasty je môj psík. Ja som si ho adoptoval približne dva roky dozadu z útulku. Teraz ho strážili moji rodičia, ktorým som ho zaviezol, pretože som ako vojak musel ísť pracovne na služobnú cestu na celý týždeň,“ povedal J. Chovanec.

Rasty vždy využil príležitosť, keď sa otvorili dvere, aby mohol vybehnúť von. „On je najšťastnejší vonku a vždy využije situáciu. V tomto prípade sa mojim rodičom stalo, že otec mal otvorenú bránu od garáže, vyťahoval von auto a v tom vyšla von aj mamina. Rasty vybehol veľmi rýchlo cez jedny aj druhé dvere na ulicu a už ho nebolo,“ povedal J. Chovanec.

Podľa neho je Rasty veľmi plachý. „Má strach z ľudskej ruky, asi bol bitý, nevie sa, čo si zažil, čím si prešiel. Ak sa k nemu priblíži cudzí človek, pôjde od neho preč. Nebojí sa iba detí, tie má okolo seba rád. Nebojí sa iba druhých psov, ide aj za agresívnejšími psíkmi, je veľmi priateľský,“ hovorí J. Chovanec.

Majiteľa reakcia ľudí veľmi dojala

Majiteľ dáva do hľadania Rastyho všetko, aj keď je momentálne služobne odcestovaný a vráti sa až dnes, cez sociálne siete rozbehol veľkú pátraciu akciu, do ktorej sa zapojilo obrovské množstvo ľudí. „Ako vojak som reagoval okamžite, bez emócií, hľadal som hneď riešenia, keďže som bol preč a nemohol som priamo pomôcť, rozhodol som sa urobiť príspevok na sociálnych sieťach a sám som bol veľmi prekvapený, koľko ľudí sa zapojilo. Nečakal som to, som za to vďačný,“ povedal majiteľ.

Jeho príspevky už zdieľalo približne 2,5-tisíc ľudí a mnoho z nich vyrazilo aj do terénu. „V prvom rade ho hľadali tam, kde bol jeho prvotný výskyt, teda z oblasti Novín v Trenčíne. Hľadali popri Váhu. Oblasť, kde sa ľudia nepohybujú, pretože sa ich bojí, som kompletne prehľadal sám, lebo hneď po jeho zmiznutí som v noci letel z Martina do Trenčína a hľadal som ho celú noc do rána, kým som nemusel opäť do práce,“ povedal J. Chovanec.

Na druhý deň psíka nevidel nikto, ale vo štvrtok dostal J. Chovanec správu, že Rastyho opäť uzreli. Tentoraz v blízkosti obce Soblahov. Majiteľovi podali pomocnú ruku aj kamaráti s tým, že sú na telefóne a akonáhle sa objaví nová správa o Rastym, okamžite vyrazia na miesto.

