Mladík do Trenčianskeho kraja nepricestoval sám, ale s ďalšími páchateľmi, ktorých sa však nepodarilo stotožniť. Tí sa najprv zamerali na 83-ročnú babičku z Nového Mesta nad Váhom. Tej trikrát volali na pevnú linku.

„A to tak, že najprv volala osoba, ktorá uviedla, že má pre poškodenú balík, po čom sa hovor ukončil. Následne volal ďalší páchateľ s tým, že je od polície, aby nevychádzala von, že je všade polícia a že jej hrozí nebezpečenstvo,“ vysvetlil postup páchateľov hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

Do tretice nasledoval ďalší hovor, ktorý už ale babička nezdvihla. „Neskôr tí istí páchatelia v ten istý deň telefonovali šesťkrát 79-ročnej žene z Nového Mesta nad Váhom na jej domácu telefónnu pevnú linku, kde sa najprv ozvala osoba so ženským hlasom, ktorá sa predstavila ako kuriérka, následne zisťovala, či je poškodená sama,“ ozrejmil Tarabus.

Žena babičke povedala, že jej prinesie balík, nakoľko mesto rozdáva balíčky a hovor ukončila. Krátko na to už seniorke telefonoval muž, ktorý tvrdil, že je policajt a vykonáva akciu proti podvodníkom, ktorí jej volali a predstavili sa ako kuriér. „Uviedol jej, že je potrebné, aby bola stále na telefóne, pri čom jej dával inštrukcie. Uvádzal jej, že prebieha policajná akcia a aby bola táto úspešná, je potrebné, aby boli podvodníci prichytení s hotovosťou,“ opísal Tarabus.

Páchateľ starenku presvedčil, aby všetky peniaze, čo má doma, vložila do igelitky aj so šperkami a tašku vyhodila cez okno bez toho, aby sa z okna pozerala. To dôverčivá starenka počas telefonovania s podvodníkom aj spravila. Obžalovaný vyhodenú igelitku vzal a odniesol si ju so sebou.

A prišiel si k poriadnym peniazom. Babička do tašky vložila 23-tisíc eur v hotovosti a šperky v hodnote takmer 700 eur. Sudca Okresného súdu v Trenčíne poslal mladíka na štyri roky za mreže za pokračovací zločin podvodu spáchaný na senioroch. „Obžalovaný na hlavnom pojednávaní vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe. Sudca mu uložil aj povinnosť nahradiť poškodenej seniorke škodu vo výške 23 698,40 eur,“ povedal Tarabus.

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Obžalovanému, aj keď sa k činu priznal, sa nepáčila výška trestu a proti výroku o treste sa odvolal. Rovnako tak spravil aj jeho obhajca. Prokurátor si ponechal lehotu na zváženie, či podá odvolanie. Obžalovaný je stíhaný väzobne.

