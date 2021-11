Na svojom blogu Kulkovský začína svoje vyjadrenie k pálčivému problému dosť "okúňavo": " Nuž…ako by som…moja zaujatosť voči kráľovnej je známa. Najmä odvtedy, ako na začiatku pandémie vo svoj prospech zneužila mnou iniciovanú kampaň #ruskoniejehanba. Ani teraz sa nedokážem a vlastne ani nemôžem nečinne prizerať tomu, ako útočí na tých, ktorí nezištne podporili #spolupracapreslovensko. Nie, za účasť na tejto kampani nikto nič nedostal. Ani cent. Aj keď by si to možno zaslúžili, keďže očkovanie podporili viac ako niekoľko miliónov minutých v lotérii. Je smutné, že je naša spoločnosť nastavená tak, že neverí tomu, že dobro možno konať aj zadarmo. A to je pravdepodobne dôvod, prečo ho nepodporila práve táto osoba," píše obľúbený lekár.

Nikoho nemenuje

Meno Plačkovej spomenie, iba v náznakoch. Dodáva, že namiesto toho, aby bola radšej ticho a venovala sa len predaju svojich “zázračných” komodít, šíri a podporuje klamstvá. "Opomeniem to, že jej tvrdenia o tom, že nikomu nebude hovoriť nič o tom, čo majú robiť so svojim zdravím, je hlúposť, keďže svojim sledovateľom denne ponúka produkty, ktoré ich telo priamo ovplyvňujú a razí životný štýl umelej krásy. Nedokážem akceptovať fakt, že sa mienkotvornou a moralizujúcou osobou snaží byť ten, kto svoju kariéru naštartoval tak, že sa nechal za pár eur naolejovať na bielom gauči a je schopný svojim foloverom predať aj konský prd v konzerve. Niekedy je lepšie mlčať, no ak nemlčí ten, kto by nemal radšej rozprávať vôbec, bolo by chybou, keby mlčali tí, ktorých uráža…," znie tvrdý a poriadne štipľavý odkaz lekára.

Melie svoje

Plačková zasa napísala: „Môj profil je miesto, kde sú si všetci ľudia rovní bez rozdielu, či ste, alebo nie ste očkovaní. Na tomto profile vám nikdy nikto nebude váš názor nijako meniť ani vnucovať na niečo, čo by ste mali so svojím zdravím robiť...,“ dodáva, že ani u nich doma nemajú na očkovanie rovnaký názor, a svojmu mužovi nebude vnucovať ten svoj. "Dávajte si na seba pozor a buďte všetci zdraví," odkázala v závere.