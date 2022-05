Slovenskí reprezentanti síce na šampionáte skončili, ale dobrý dojem z ich účinkovania ostal nielen u našich, ale aj zahraničných fanúšikov. Z mnohých hokejistov sa tzv. z večera do rána stali hviezdy. Ich úspech vnímajú aj najbližší hokejistov. Jedným z nich je aj rodina brankára Adama Húsku (25), na ktorého návrat sa v rodnom Zvolene tešia rodičia Miriam (52) a Rochus (52), sestra Eva (31) so synčekom Igorkom, ktorý je krstniatkom hokejistu. O rozhovor sme požiadali mamu úspešného športovca.

Ako sa dostal Adam k hokeju? "Zdedil" vzťah k nemu po niekom z rodiny?

- Manžel ako chlapec hral hokej, ale keďže je vysoký presedlal na basketbal. Syn aj vďaka nemu od malička inklinoval k rôznym druhom športu bol tzv. multifunkčný športovec. Najviac ho však dostal hokej, a keďže u nás vo Zvolene máme klub HKM tak začínal práve tam. Najprv ako obranca, a neskôr brankár.

Aký je váš syn? Ako by ste ho hodnotili?

- Je osobitý tým, že je brankár. Hráči sa striedajú pri hre. Rady a inštrukcie si vypočujú na striedačke. Brankár je na ľade počas celého zápasu sám a nech robí čokoľvek, v danom momente sa nemá s kým poradiť. Musí všetko riešiť a rozhodovať sa úplne sám, operatívne. Práve z toho vyplynulo, že je skôr uzavretý, introvert, pokojný šlovek, ktorý sa nevie rozčúliť.

Keď si spomeniete na syna čo sa vám často zvykne vybaviť v mysli napríklad z jeho detských liet?

- Adam chodil do jasličiek. Pri odchode domov keď sme vyšli, pred budovu, poobzeral sa okolo seba a akonáhle nevidel naše auto vrátil sa do jaslí a odmietoll ísť domov, lebo sa mu nechcelo ísť peši. Neraz sme aj počas víkendu museli ísť k bráne a skúšať, že dvere sú naozaj zamknuté, keďže nám nechcel veriť, že je to pravda. Miloval kolektív tak, že by s ním rád trávil celý týždeň.

S akými slovami ste vyprevádzali Adama na šampionát?

- Hlavne aby si to tam užil.

Ako ste prijali informáciu, že Adam nahradí zraneného Patrika Rybára?

- Potešili sme sa, samozrejme, že nie zdravotnému problému brankárskej jednotky, ale tomu, že syn dostane príležitosť predstaviť sa na šampionáte a ešte proti takému súperovi, akým je Kanada.

Prežívali ste zápasy emotívne alebo pokojne? Prípadne boli aj nejaké slzičky?

- S manželom máme veľmi málo príležitosti vidieť ho hrať naživo. Ak sa nejaká naskytne neprežívame to nijako dramaticky. Iste, sme v napätí, ale veríme v dobrý záver. Plakať som neplakala. To som si odbila v Amerike, keď som ho videla prvýkrát hrať. Bolo to vtedy veľmi emotívne.

Fandili ste našim len doma?

- Nie, boli sme s manželom aj vo Fínsku. Priamo tam sme sledovali dva zápasy: s Talianskom a Kazachstanom. Fanúšikovia boli úžasní. Rozprávali sme s Adamom a povedal, že celý tím je im vďačný za perfektnú atmosféru, ktorú tam vytvárajú.

