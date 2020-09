Na takýto prípad v lokalite nad sídliskom Podhradová v Košiciach, v časti nazvanej Na výslní upozornil Korzár mestský poslanec a predseda majetkovej komisie Dominik Karaffa. Nepozdávajú sa mu dve budovy, vedené v katastri ako objekty na individuálnu rekreáciu, ktoré patria košickým podnikateľom - Petrovi a Marekovi J.

Oneskorená všímavosť?

Tieto stavby pripomínajú podľa názoru poslanca skôr veľkorysé vily, z ktorých sa podľa denníka, jedna týči nad okolitými záhradkami niekoľko rokov, druhú dokončujú stavbári v tomto období. Vedenie košickej radnice tvrdí, že o nezrovnalosti pri stavbách v tejto záhradkárskej lokalite vie. "Vzhľadom na to, že potrebné povolenia boli vydané ešte za bývalého vedenia mesta, dal riaditeľ magistrátu pokyn, aby boli predložené všetky dokumenty, ktoré sa týkajú tejto záležitosti. V súčasnosti sa s nimi oboznamujeme a celý prípad dôkladne preverujeme,“ napísal nám hovorca magistrátu Vladimír Fabián.

Dom mladšieho z bratov je ešte len vo výstavbe. Zdroj: Daniela Pirschelová

Márne snaženie

Oslovili sme exprimátora Košíc Richarda Rašiho. Na prípad si nespomína, keďže ako zdôraznil, stavebné konania rieši vždy príslušný stavebný úrad, nie primátor mesta. "Zobytňovanie" záhradkárskych osád je podľa Rašiho prirodzeným dôsledkom prosperity a rastu mesta, problémom však môže byť keď prebieha živelne. Prináša problémy stavebníkovi, susedom záhradkárom i samospráve. "Pokusy reformovať stavebnú legislatívu zatiaľ neboli úspešné, asi aj preto, že spoločenský tlak nie je v tejto oblasti zatiaľ taký silný a stavebníci si na tento stav zvykli. V rámci mesta Košice sme sa snažili dôjsť ku konsenzu v oblasti výstavby a rozvoja mesta a to otvorenou tvorbou a širokou komunikáciou nového územného plánu mesta. Žiaľ táto naša snaha bola nečinnosťou súčasného primátora úplne zastavená a niekoľkoročná práca a snaha zdá sa vyjde nazmar," konštatuje Richard Raši.

V súlade so zákonom

Podarilo sa nám hovoriť s majiteľom jedného z objektov Na výslní. "Desať pozemkov nad záhradkárskou osadou nikdy nepatrilo do správy záhradkárskeho zväzu. Vlastnícke vzťahy sa podarilo vyriešiť majiteľom pred mnohými desiatkami rokov. Jeden z pozemkov vlastnili aj moji starí rodičia. Mne, s bratom Marekom sa podarilo postupne odkúpiť susediace parcely. Znamená to teda, že naše stavby nemajú nič spoločné so záhradkárskou osadou, keďže sú mimo nej. Neviem, prečo sa hľadá problém tam, kde nie je, keďže všetko sa uskutočnilo so súhlasom stavebného úradu na základe stavebného povolenia a v súlade so zákonom," povedal mladý podnikateľ.

Spokojní susedia

Na celej "ulici" majú nehnuteľnosti len traja majitelia - bratia Marek a Peter a ich sused Ján. "Nemám žiadny problém s výstavbou na okolitých pozemkoch. Objekty zapadajú do prostredia, nepôsobia rušivým dojmom. Okolie je udržiavané. Predtým sa tu potulovali bezdomovci, každú chvíľu sme mali vyrabované záhradky i chaty. Odkedy je to tu obývané, neprispôsobiví sa odsťahovali,"tvrdí Jano.

Záhradkári z neďalekej osady sa už takmer 40 rokov snažia získať nehnuteľnosti do osobného vlastníctva, ale zatiaľ neúspešne. Zdroj: Daniela Pirschelová

Snaha záhradkárov o odkúpenie

Majiteľ chaty v záhradkárskej osade pod "spornými" vilkami, ktorého sme stretli pri vstupe do kolónie (bránka je celodenne zamknutá - poznámka redakcie) sa nám posťažoval, že spolu s ostatnými záhradkármi sa už viac než 40 rokov snažia získať pozemok do osobného vlastníctva. "Nedarí sa nám to kvôli zamotaným vlastníckym vzťahom. Pôvodní majitelia sa pominuli a ich dediči sa nevedia dohodnúť. Brzdou je aj územný plán mesta, radní by ho mali zmeniť, keďže ten, ktorý platí je už zastaralý," povedal záhradkár Vojtech. Netajil, že ak by mal pozemok v osobnom vlastníctve určite by tiež budoval. "Byt v paneláku by som potom prenechal deťom a vnúčatám," zdôraznil starý pán.

Potreba nového územného plánu

V Košiciach momentálne platí územný plán zo sedemdesiatych rokov minulého storočia, nový je zatiaľ v nedohľadne. Podarilo sa nám nahliadnuť do návrhu Zadania pre Územný plán mesta Košice zo septembra 2016, ktorý spracoval Útvar hlavného architekta v Košiciach. Okrem iného sa v ňom píše: "Navrhnúť zmenu funkcie územia v lokalitách záhradiek, ktoré sú nelegálne, sú v blízkosti centra mesta, blízko zdrojov znečistenia alebo ich umiestnenie je nevhodné z iných dôvodov. V prípade, že to umožňuje poloha, terén, spôsob parcelácie a charakter komunikácií, navrhnúť ich transformáciu na plochy rodinných domov..."

