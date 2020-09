Krátko potom čo sa smutná správa rozletela doďaleka sme sa skontaktovali s ikonickým chatárom zo Starolesnianskej poľany. Len ťažko hľadal slová ktorými by vyjadril svoj smútok nad náhlou stratou, kolegu a kamaráta. "Som otrasený z toho, že sa stala taká tragédia. Dostali sa ku mne strohé informácie o tom, že sa pošmykol pri vynáške, spadol a zlomil si kľučnú kosť. Našli ho náhodní turisti, ktorí ho ratovali a potom horskí záchranári pokračovali na Skalnatej chate," rozpráva Peter Petras.

Laco Kulanga vynáša chladničku na Skalnatú chatu. Zdroj: Peter Ličák (reprofoto)

Dodáva, že Kulanga ako tvrdý horal nechcel ani počuť o tom, že by mal ísť do nemocnice, ale napokon sa nechal prehovoriť. "Po ošetrení podpísal reverz a odišiel domov, kde v pondelok predpoludním zomrel. Neviem, čo mohlo byť príčinou smrti. Možno embólia alebo si pri páde udrel hlavu? Naozaj netuším," trápi sa Peter Petras. Spomenie, že Laco sa nikdy na nič nesťažoval. "Iste mal nejaké zdravotné problémy, to máme už pomaly všetci, veď ja s Kulangom sme už prekročili sedemdesiatku a Viktor Beránek by sa k nam pridal na budúci rok. Mnohí aj oveľa mladší turisti sa neraz čudovali, že v takom veku sú vysokohorskí nosiči schopní nosiť. Darmo, hory sú náš život, keby sme sa zastavili, to by bol náš koniec, aj preto ma mrzí, za akých okolností sa Laco vybral na svoj posledný štand," dodáva Petras.

PETER PETRAS: Tatranský chatár je u turistov veľmi obľúbený. Zdroj: archív

O Ladislavovi Kulangovi sa hovorilo ako o nekorunovanom kráľovi tatranských nosičov. Rekord nevysokého horala, s dobráckym úsmevom na vetrom a slnkom ošľahanej tvári, ostane navždy zapísaný do zoznamu výnimočných vynášok. Medzi nezabudnuteľné patrí rekord - 207,5 kg na Zamkovského chatu a 151 kg vynáška na Téryho chatu. Jeden z turistov po tom, keď sa dozvedel, že Skalnatá chata "osirela" si spomenul na peknú myšlienku, ktorú síce spájajú s horolezcami, ale on je presvedčený, že sa hodí aj na Ladislava Kulangu. "Z vysokých skalných stien, musíme nadol zliesť, ale srdce je tam, zostalo na horách blízko neba!"