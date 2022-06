Na sociálnych sieťach koluje uniknutý materiál z ministerstva dopravy, v ktorom sa píše, že rýchliky R6XX jazdiace každé dve hodiny z Bratislavy do Košíc by po novom nemali zastavovať v Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom, Trenčianskej Teplej, či Margecanoch. Od decembra totiž analytici ÚHP z ministerstva financií navrhujú zrušiť niektoré menej vyťažené stanice rýchlikov, aby sa tieto „R“ vlaky výrazne zrýchlili a skrátila sa doba jazdy s tým, že sa tak ušetria peniaze.

ZSSK však obyvateľom dotknutých miest sľubuje, že budú môcť aj naďalej jazdiť regionálnymi rýchlikmi, či osobnými vlakmi. Finálne však ešte nie je nič dohodnuté, táto téma bude predmetom rokovaní.

„Navrhovaná zmena súvisí so zmenou grafikonu vedenia vlakov, ktorá je potrebná, a v ktorom plánujeme prejsť na tzv. taktový grafikon. Zmena grafikonu má urýchliť cestovanie rýchlikmi medzi krajskými mestami,“ zaznelo z úst ministra dopravy Doležala v pravidelnom štvrtkovom livestreame. Taktový grafikon by v praxi znamenal, že regionálne rýchliky by zvážali cestujúcich do spotových staníc, napr. do Žiliny, Trnavy, Trenčína.



„Diskusie ešte nie sú ani zďaleka ukončené a ministerstvo dopravy, objednávateľ našich výkonov o novom grafikone (2022/2023, platnom od decembra 2022) zatiaľ nerozhodlo. V ZSSK sa vážne zaoberáme nielen petíciami, ale aj jednotlivými podnetmi občanov, preto spolu so zástupcami regiónov budeme trpezlivo hľadať spoločnú reč,“ znie stanovisko hovorcu ZSSK Tomáša Kováča ohľadom rušenia staníc rýchlikov.

Zmena by sa mala týkať aj regionálnych rýchlikov RRXX vedúcich z hlavného mesta do Žiliny, tie by mali byť po novom vedené len po Púchov, niektoré len po Trenčín a zastavovať ako Regionálne expresy (REX). Po novom by regionálne rýchliky mohli stáť aj v Dubnici nad Váhom a Ilave, kde doteraz nestáli. „Aj v tomto prípade sa vedie odborná debata a hľadá sa kompromis. Po Trenčín tak môže vzniknúť hodinový takt vlakov. Tieto vlaky by zastavovali navyše v staniciach, kde nebudú stáť vlaky R 6XX a ďalších vybratých staniciach. Vlaky by mohli zastavovať v nasledovných ŽST: Bratislava Vinohrady, Pezinok, Trnava, Brestovany, Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Dubnica nad Váhom, Ilava, Púchov, Považská Bystrica,“ znie stanovisko ZSSK.

Na ďalšej strane čítajte, ktorej trati hrozí odpis >>>