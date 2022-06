„Výsledky laboratórneho vyšetrovania vzorky od osoby s podozrením na opičie kiahne sú negatívne," uviedol hlavný hygienik.

V poradí ide už o piatu laboratórne vyšetrovanú vzorku s podozrením na toto ochorenie. Výsledky boli negatívne vo všetkých piatich prípadoch. „Hoci klinický obraz alebo osobná anamnéza vo väčšine prípadov nenasvedčovali vysokej pravdepodobnosti potvrdenia diagnózy opičích kiahní, v záujme úplnej istoty sa osobám odobrali vzorky a boli vyšetrené," vysvetlil Mikas.

Naďalej platí, že na Slovensku aktuálne nemáme potvrdený výskyt opičích kiahní. „Vzhľadom na široké možnosti cestovania však nemôžeme vylúčiť, že časom budeme mať potvrdený prípad opičích kiahní aj v SR. Vtedy naši odborní pracovníci prijmú všetky potrebné opatrenia v zmysle už v máji vydaného usmernenia hlavného hygienika SR," podotkol šéf ÚVZ.

K prenosu opičích kiahní z človeka na človeka dochádza priamym kontaktom s infekčnými léziami (vyrážkami), telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu (face to face) alebo nepriamo – napríklad kontaminovanou bielizňou alebo inými kontaminovanými povrchmi. Ľahko sa šíri pri úzkom fyzickom kontakte, pričom môže, no nemusí ísť o aktivity spojené so sexom. Opičie kiahne teda nie sú vyslovene sexuálne prenosným ochorením.

Anketa Máte obavy z rozšírenia opičích kiahní? Áno 22% Nie 78% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný