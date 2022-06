Problémy s medveďmi na Podpoľaní spôsobujú krmoviská a vnadiská pre divú zver, ktoré vytvárajú poľovníci. Nachádza sa tam 28 vnadísk spolu so štyrmi tonami krmiva. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Vyzval preto šéfa agrorezortu Samuela Vlčana (nominant OĽANO), aby okamžite zastavil prikrmovanie zveri na Podpoľaní.

Budaj tvrdí, že medveď prestane jesť prirodzenú stravu, ak má k dispozícii krmoviská. "Nedá sa oddeliť prikrmovanie jeleňa a diviaka od medveďa," podotkol. Minister pokračuje, že medvede si na prikrmovanie zvykli, chutí im sladká strava, a preto sa sťahujú do nižších oblastí. Niektoré medvede, ktoré sú na to zvyknuté, budú podľa Budaja musieť byť vyradené z populácie.

Povolenky na odstrel podľa Budaja nič neriešia a podporujú trofejný lov. Deklaruje, že všetky medvede, u ktorých sa ukáže strata plachosti či kolízie s obyvateľmi, Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR odstráni.

"V období od roku 2015 do 2022 sa 53 percent odstrelov medveďov odohrávalo na Poľane," povedal.

Budaj by chcel nájsť spôsob, ako regulovať medveďov v súlade so zákonom. "Nájdime si spôsob, aby to bolo v súlade aj s našimi záujmami," poznamenal.

Štátna ochrana prírody SR informovala v reakcii na riešenie problému s medveďom o posilnení svojho tímu o 11 poľovníkov. Budaj vo štvrtok povedal, že by poľovníkov mohlo byť 50.

Minister zároveň poukázal na to, že envirorezort nepozná presný počet medveďov na Slovensku. Momentálne sa uskutočňuje analýza vzoriek, ktoré počet majú určiť. Proces však nemôže urýchliť.