Museli svoj biznis skresať na minimum! Aby nemuseli úplne zatvoriť, snažia sa zmierniť opatrenia tým, že stravu či nápoje vydávajú cez výdajné okienko, zriadili donášku, znížili počet zamestnancov. Lenže nízky príjem z takejto zredukovanej činnosti im nevykryje náklady a preto musia svoje podnikanie dotovať z vlastných príjmov. Peňazí však ubúda a ak budú musieť zostať zatvorení až do konca roka, skrachujú.

„Od jedenástej do druhej vydávame zabalené obedy cez improvizované okienko, potom zatvárame, v týchto podmienkach nemá zmysel mať otvorené dlhšie,“ vysvetlili nám prevádzkovatelia reštaurácie Four 4IN v bratislavskom Ružinove Vojtech Bednarček a Vladimír Peller.

Vojtech Bednarček sa nehrá na šéfa, maká pri výdaji stravy spolu s ostatnými. Zdroj: paj

Zárobok prekúria

Aby si udržali štamgastov, majú počas obeda otvorenú aj obľúbenú terasu. „Máme tam ohrievače a vykurujeme ju, zárobok z konzumácie, ak si k obedu ľudia dajú aj nejaké nápoje, nám akurát vykryje náklady na vykurovanie, takže to nie je na zárobok, berieme to ako službu našim zákazníkom,“dodal Bednarček s tým, že teraz varia asi 40 percent z toho, čo pred pandémiou.

„Boli sme nútení aj prepúšťať, čašníkov aj ľudí z kuchyne, lebo už nemáme taký obrat, aby sme ich dokázali zaplatiť a aj tí, čo zostali, majú menšie platy,“ vysvetlil Peller neľahkú situáciu všetkých gastro prevádzok.

Zachránia ich husacie hody?

„Museli sme to urobiť, nemohli sme čakať na zázrak, lebo už vieme, ako to prebiehalo v prvej vlne - pomoc od štátu na zamestnancov a nájomné síce prišla, ale s približne dvojmesačným oneskorením,“ konštatovali podnikastelia.

Na otázku, či prežijú, ak zostanú gastroprevádzky zatvorené do konca roka odpovedali celkom úprimne, že nevedia. „Nevieme, či to vydržíme, je to otázka najbližších dní, lebo na prelome rokov, keď sú sviatky, sa tak či tak asi 20 dní nerobí, ale odvody platiť treba. Robíme, čo môžeme, aj husacie hody. Keďže je taký čas, pripravujeme ich, ľudia si ich môžu telefonicky objednať a potom odniesť domov, ale či nás to zachráni, netušíme,“ uzavreli prevádzkovatelia vychytenej reštaurácie.

Terasa u Taliana je vyhrievaná, ale jedlo na nej aj tak rýchlo vychladne. Zdroj: paj

Je to trápenie

„Pracujeme, snažíme sa ako vieme, ale je to trápenie. Nebudeme klamať. Je to trápenie pre každého podnikateľa a dlho sa už táto situácia dá nedá zvládnuť,“ povedal nám majiteľ bratislavskej reštaurácie U Taliana Andrea Ena. Napriek všetkému sa im podarilo udržať všetkých zamestnancov, hoci z čašníkov sa stali šoféri pri rozvoze jedál.

„Najhoršie je, že pomoc od štátu ešte neprišla, takže nevieme na čom sme a ja sa obávam, že ešte aj v januári budú reštaurácie a iné podniky zatvorené. Nebude to ľahké, no musíme to nejako zvládnuť,“zamyslel sa Andrea. Momentálne prevádzkujú namiesto reštaurácie donáškovú službu jedál a obchod s talianskymi potravinami.

Šéfkuchár Andrea Ena teraz podáva svoje špeciality takto. Zdroj: AE

Napriek nízkym teplotám vonku majú otvorenú terasu. „Skúšame aspoň to, kým sa dá, ale je to problém, keď vám vonku, obed, večera či kávička za 5 minút vychladne. Bratislava nie je v Taliansku, kde je aj teraz okolo 20 °C,“ povzdychol si Andrea, ktorý síce zainvestoval do ohrievačov, aby si ľudia aspoň chvíľu mohli posedieť, lebo to žiadajú, ale bojí sa, aby vonku neprechladli.

A čo si ľudia najviac objednávajú? „Denne spravíme 100 aj 150 pízz, tie tvoria 70 percent objednávok, z ostatných jedál idú najlepšie cestoviny a morské plody,“ pochválil sa Talian.

Rozumnejšie by bolo zavrieť, ale nedá nám to

Cantina Rosum na Bajkalskej ulici v Bratislave funguje len na 25 percent. Pracovníci z budovy, v ktorej Cantina sídli, majú totiž väčšinou home office a tak stratili väčšinu stravníkov. „Obedy vydávame v menu boxoch a každý deň dúfame, že sa karta obráti a príde viac ľudí, aj keď rozumnejšie by bolo zavrieť,“ rozmýšľa šéf Cantiny Tomáš Lehuta.

V prevádzke majú z 11 už len piatich zamestnancov a celkovo zo 40 ľudí zostalo len 12. „To, či prežijeme, závisí od nájmu a pomoci štátu, potrebovali by sme čo najskôr vedieť, ako nám štát pomôže. Ak to bude dostatočné a budeme zdraví, tak snáď prežijeme,“ hovorí Lehuta.

Na východe nič nové

Vladimír Biel (31) z Top Bistra v Prešove vraví, že opatrenia sa snažia zmierniť tým, že spustili rozvoz jedál - obedov a výdaj cez okienko: “Lenže toto nám nepokryje naše náklady na prevádzku a zmestnanec. Ešte mesiac vydržíme a potom sme v koncoch. Dojdú nám peniaze, nebudeme vedieť vyfinancovať zamestnancov a nebudeme mať za čo nakupovať tovar na varenie obedov ani za čo platiť energie. Veď iba na elektriku nám treba okolo 600 eur mesačne. Museli sme prepustiť niekoľkých zamestnancov, ostatní robia na skrátený úväzok. Hoci máme terasu, v tejto zime sa nedá využívať. Pritom našimi zákazníkmi sú aj ľudia z okolitých firiem či robotníci, ktorí si nemajú kam zobrať jedlo a zjesť ho v teple.”

Vladimír Biel (31) z Top Bistra v Prešove musel prepustiť zamestnancov. Zdroj: Ingrid Timková

Slávka Zakuťanská (47) z kaviarne Sky Cafe v Prešove musela zatvoriť úplne. “Za týchto podmienok, ktoré boli nastavené, že ľudia môžu konzumovať iba na neuzavretej terase, sa v tomto ročnom období fungovať nedá. Ak mesto urobilo akože “veľkorysý” krok a poskytlo nám terasy od 1. novembra do 10. januára bezplatne, vôbec to nerieši našu situáciu a je to iba prázdne gesto. Na pár slnečných hodín do týždňa sa mi neoplatí zavolať čašníčku, aby prišla do roboty. Už po prvej vlne som nemohla prijať všetkých zamestnancov a teraz som aj tých zvyšných musela prepustiť.”Podľa nej naštartovaná prevádzka si vyžadujú vyššiu réžiu a zvýšené energie a to sú náklady navyše, ktoré príjem za takýchto podmienok nevykryje.

Slávka Zakuťanská (47) musela kaviareň zatvoriť úplne. Zdroj: Ingrid Timková

Rozvážajú zákusky

Prepustiť troch zamestnancov musel aj prevádzkovateľ Reštaurácie Double Tiffany a Pattiserie Marcelle Slavomír Gurčík (34) z Prešova: “S ostatnými sme sa dohodli, chválabohu boli ústretoví, že sa poníži ich čas strávený v práci, lebo sme zmenili otváracie hodiny.” V novom režime poča núdzového stavu fungujú tak, že majú otvorené od 10:00 do 14:00 pre verejnosť. “Buď obedy balíme do boxov, alebo si jedlo môžu naši zákazníci skonzumovať na terase v letnej záhrade. V pondelok sme tam mali plno. Lenže zatiaľ boli iba dva slnečné dni od 20. októbra, odkedy toto bolo umožnené. Bolo chladno,” dodal.

V cukrárni Marcelle boli nútení vymyslieť donášku na viaceré spôsoby. Zákusky rozvážame v chladiarenskej dodávke. “Zákazník si buď povie, čo chce, aby sme mu doniesli, alebo prídeme autom naloženými dobrotkami a priamo na mieste si vyberie konkrétne koláčiky,”vysvetlil Gurčík. Zároveň v tejto prevádzke tiež fungujú aj na osobnom odbere a majú aj terasu.

Bez okolkov však dodal, že ak sa situácia nezmení a neuvoľnia opatrenia, ako to avizoval minister obrany, je pravdepodobné, že neprežijú: “Ak sa to aj podarí, tak iba brutálnym znížením počtu zamestnancov. Náklady na nich sú vysoké a aj keď si nevyrobia dostatočný počet hodín, my im základný plat musíme vyplatiť a zaplatiť za nich aj odvody.”