Už nevládzu: Do 2 mesiacov skončí polovica firiem v tomto odvetví, o prácu príde 36-tisíc ľudí!

Bez adekvátnej pomoci skrachuje do dvoch mesiacov takmer 47 % ubytovacích a stravovacích zariadení, ďalších 44 % neprežije jar 2021. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v spolupráci s Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica od 26. októbra do 1. novembra tohto roka.