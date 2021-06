Onkologická pacientka zo Záhoria: Nepomohla mi POISŤOVŇA, ale DOBRÍ ĽUDIA! ×

Konečne vidí svetlo na konci tunela! Gabike (38) diagnostikovali rakovinu v roku 2016, no poisťovňa jej liečbu preplatiť odmietla. S finančnými zbierkami to takisto najskôr nevyzeralo ružovo. Mnohí Slováci jej zrejme odmietali pomôcť práve preto, že je rómskeho pôvodu. Nakoniec sa prípadu chytilo Občianske združenie Neziskový svet a vyzerá to, že na Gabiku sa konečne usmeje šťastie!