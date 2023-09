S bývalou partnerkou obvineného záchranára sa rozprávala redaktorka TV Markíza. Pre televíziu žena, ktorej identitu z pochopiteľných dôvodov neodhalili, opísala, že s Ivanom žila pred niekoľkými rokmi. Že v medializovanom prípade ide o otca jej dcéry zistila zo štvrtkových informácií o zadržaní bieleho vozidla, ktoré spoznala, keď vyšetrovatelia auto priviezli na bratislavskú kriminálku. „Keď som sa to dozvedela, som bola v šoku, že je niečoho takého schopný,“ povedala žena pre Markízu. „Vedela som, že dokáže ublížiť, no že až takto, nie. On keď bol nervózny, ja vám to neviem opísať. Proste to ako keď vidíte psychopatické filmy - iný pohľad, chladný,“ opísala.

Spoznali sa v čase, keď žena bola po ťažkom úraze na vozíku. Ivan ju vozieval v role záchranára na rehabilitácie, neskôr spolu začali bývať. „Na začiatku bol úplne iný. Bol normálny, milý, nápomocný. Potom mi zakazoval chodiť von, chcel ma izolovať od mamy, rodiny, lebo že on mi pomáha, každý mi chce zle. To mi nahováral,“ rozpráva žena s tým, že aj keď k nim niekto prišiel, bola stále iba v izbe. „Nebola som vždy úplne pri zmysloch.“

Na strach naháňajúce časy si spomína aj ich spoločná známa. „Bola taká mimo, 20-ročná žena, nekomunikovala. Na rukách ju doniesol do obývačky, nedovolil jej von ísť absolútne. Stále bola zavretá v izbe,“ opisuje ženina kamarátka.

Keď sa im narodila dcéra, mužovo neprirodzene dominantné správanie neustávalo

Žena nemohla chodiť von, záchranár jej kontroloval aj telefón. Keď mu oznámila, že od neho odchádza, udrel ju. „Pokiaľ som jej ja nepomohla s útekom, všetko som ja vlastne zorganizovala,“ priznáva ich spoločná známa.

Okrem toho všetkého začal matku svojho dieťaťa aj prenasledovať. Vytlačil ju aj autom z cesty. Žena bola vo vozidle s kamarátmi. Z úst Ivana padli aj vyhrážky zabitím. „Prenasledoval nás, bola to strašná situácia! Šoférovala som, kľučkovala som po celej ceste. Podarilo sa nám dostať do Senca na políciu,“ reaguje kamarátka. Na polícii v Senci na muža podali trestné oznámenie.

Raz, keď žene praskla pneumatika, dôsledkom čoho havarovala a skončila v nemocnici, prišiel za ňou. „Začal sa nepríčetne smiať a hovorí mi, mala si tam skapať aj s tým tvojím prijebaným deckom. Hovorím, preboha, to je naše dieťa,“ vraví mužova expartnerka. V nemocnici sa mal pobiť aj s jej kamarátom, následne privolali políciu. Ženu totiž 54-ročný Ivan mal pri schádzaní z nemocnice dolu, prudkými pohybmi posúvať na invalidnom vozíku.

Muž aktuálne čelí obvineniu v súvislosti s prípadom nezvestnej Sone, ktorú mal údajne omámiť a znásilniť. Pred sudcom sa k celej veci odmietol vyjadriť a nevypovedal. Podľa informácií Markízy však odmieta, že by s týmto prípadom mal niečo spoločné. V prípade preukázania viny mu hrozí väzenie na 15 rokov.