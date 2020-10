Rastislav, ktorý ordinoval v obci Lokca (okres Námestovo) zanechal po sebe dve deti, mladšie má iba 10 rokov a smútiacu manželku. Tá nabrala všetky sily a hoci doteraz sa nikdy verejne nevyjadrovala, teraz urobila výnimku a poslala srdcervúce vyznanie: “Nikdy som nepísala verejné statusy, ale teraz musím. Bola som jeho manželka 14 rokov, nikdy nebýval chorý. Zanechal má tu aj s 10-ročným dieťaťom a neviete si ani len predstaviť aká je to bolesť. Všetkým naveriacim odkazujem: Áno, zomrel na covid. CT pľúc to potvrdilo. Boli úplne zničené. A bol úplne zdravý. Takže všetci čo píšu, že sa ich to netýka, je len otázkou času, kedy sa ich to dotkne.” Jej manžela po nákaze hospitalizovali v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde ho museli napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.

Lekár Rastislav (†48) sa nakazil koronavírusom, v pondelok 19. októbra ochoreniu podľahol. Zdroj: archív

O jeho smrti ako prvý informoval premiér Igor Matovič: “Plačem,” napísal ešte v pondelok v noci. Vyjadrili sa aj kolegovia nebohého lekára: "Poznali sme ho osobne. Skromný, vľúdny, pacientami obľúbený a veľmi dobrý obvodný lekár. Pomohol tomu, kto potreboval, neodmietol a urobil vždy čo mal. A bojoval do poslednej chvíle. Budete chýbať, pán doktor! Odpočívajte v pokoji, pane a veľká vďaka vám,”uviedli zdravotníci Odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja.

Miestni obyvatelia Lokce, pre ktorých bol doktor Melek ich obvodným lekárom, na nebohého muža spomínajú iba v dobrom. Vravia, že nakazila ho jeho zdravotná sestra, čo potvrdila aj dolnokubínska regionálna hygienička Mária Varmusová. Dúfali, že sa k nim ich lekár čoskoro vráti, priali mu skoré uzdravenie. No žiaľ, už sa ho nedočkajú. “Bol to veľký dobrák, je nám to veľmi ľúto,” povedali nám.

Ambulancie lekára Rastislava z Oravy. Zdroj: archív

V nedeľu zomrel lekár František Šarišský (†73) z Humenného. "V piatok ešte ordinoval, prišlo mu nevoľno, vzal si niečo na chrípku. V sobotu si doma trikrát meral teplotu, zakaždým ju mal vysokú. V nedeľu ráno šiel do nemocnice, večer zomrel," opísali jeho známi.

Štatistiky ukazujú, že podobné nešťastie reálne hrozí aj v iných regiónoch, keďže máme čoraz viac nakazených zdravotníkov a situácia začína byť vážna. V bardejovskej nemocnici pre chýbajúcich lekárov poskytujú už iba neodkladnú a akútnu starostlivosť. "Nechcem, aby nám zomierali zdravotné sestry a lekári len preto, lebo pre niekoho je právo cudzích ľudí na ochranu zdravia a života nepodstatná hodnota,"dodal vo svojom statuse premiér a rodine vyjadril úprimnú sústrasť.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí v utorok uviedol, že ide o prvého zdravotníka, všeobecného lekára, ktorý u nás zomrel na ochorenie Covid 19. Jeho rodine a blízkym na tlačovej konferencii rozochveným hlasom vyjadril úprimnú sústrasť a dodal: “Skúsme zastaviť to, aby zomierali v našej krajine ľudia, a najmä zdravotníci stojaci v prvých líniách čeliacich tejto pliage, ktorá sa volá Covid 19 a ktorá už dorazila do našich ambulancií a nemocníc.”

Vyzval Slovákov vzoprieť sa moru, ktorý sa nás snaží zastrašiť a obmedziť zdravotnú starostlivosť v našej krajine. Preto vraj prichádzajú s víziou, ako zastaviť ochorenie, čomu má pomôcť plošné testovanie. A požiadal zdravotníkov a študentov lekárskych a zdravotníckych fakúlt na pomoc s testovaním.

Premiér Igor Matovič takisto vyjadril sústrasť rodine lekára, ktorý “urputne bojoval o život a nebolo mu dopriate.” Dodal, že lekár musel zomrieť preto, lebo si niekto myslí, že “právo ísť na športový zápas alebo do reštaurácie stojí nad právo druhých ľudí chrániť si svoj život a chrániť si svoje zdravie. V takejto situácii pozerať len na seba, len na svoje privilégiá a radosti a nepozerať na ohrozenie zdravia a života iných, je znakom mimoriadne cynického sebectva.”

Od pondelka čaká celú Oravu zákaz vychádzania. Každému, kto vyjde von bez toho, aby mal negatívny test, hrozí pokuta vo výške 1600 eur.

Nové opatrenia krízového štábu, ktoré budú platiť od štvrtka 15. októbra. Zdroj: Tina El

Čo hovoria štatistiky?

Slovensko

K piatku 16. októbra bolo pozitívnych 976 zdravotníckych pracovníkov zo všetkých sektorov (nemocničného, ambulantného aj iného).

Väčšina z nich, 802, sa nakazila mimo svojho pracoviska.

Medzi aktívnymi prípadmi je 222 lekárov.

Celkovo od začiatku pandémie sa nakazilo 1 395 zdravotníckych pracovníkov, z nich 995 mimo pracoviska. Lekárov z nich bolo 326.

(zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR)

Bardejov

V bardejovskej nemocnici majú 103 zamestnancov nakazených, PN, v karanténe či OČR.

Situácia v Bardejove sa začala dramatizovať v strede septembra po tom, ako sa objavili ohniská nákazy zo svadieb organizovaných v regióne.

Tamojšia nemocnica je v núdzovom režime, poskytujú iba akútnu a neodkladnú starostlivosť.

Mali hospitalizovaných vyše dve desiatky pacientov s aktúnym respiračným zlyhaním.

Do štvrtku zomreli 6 pacienti s s diagnózou Covid 19. Všetky vchody do nemocnice sú uzatvorené, pohyb korigujú vojaci, ktorí pomáhajú aj pri ďalších obslužných činnostiach. V meste sú zatvorené školy aj mestský úrad.

Poprad

V popradskej nemocnici mali do konca septembra celkovo 14 zamestnancov pozitívne testovaných na ochorenie Covid 19.

Z toho 12 boli zdravotníci.

Aktuálne je nakazených 9 lekárov, 28 sestier a praktických sestier a 7 sanitárov. V karanténe je ďalších 10 zdravotníkov.

V nemocnici platí naďalej zákaz návštev, zvýšená dezinfekcia povrchov, používanie ochranných masiek, dezinfekcie a rukavíc a taktiež bariérová ošetrovateľská starostlivosť.

Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín

Zrejme najhoršia situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu je na Orave.

Najhoršie sú na tom tri okresy – Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín.

Denne tam pribúdajú desiatky pozitívne testovaných.

Od pondelka bude platiť na Orave zákaz vychádzania.