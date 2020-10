Manželka statočného lekára Rastislava Meleka (†48) z Námestova, ktorý liečil pacientov v obci Lokca a ktorý v pondelok po ťažkom boji o život zomrel na Covid-19, sa vyznala zo svojich pocitov na sociálnej sieti: "Nikdy som nepísala verejné statusy, ale teraz musím. Bola som jeho manželka 14 rokov, nikdy nebýval chorý. Zanechal ma tu aj s 10-ročným dieťaťom a neviete si ani len predstaviť, aká je to bolesť. Všetkým neveriacim odkazujem: áno, zomrel na covid. CT pľúc to potvrdilo. Boli úplne zničené. A bol úplne zdravý. Takže všetci, čo píšu, že sa ich to netýka, je len otázkou času, kedy sa ich to dotkne!”

Lekár Rastislav (†48) sa nakazil koronavírusom, v pondelok 19. októbra ochoreniu podľahol. Zdroj: archív



Doktor Melek bol hospitalizovaný v ružomberskej vojenskej nemocnici a bol napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Obľúbený a vľúdny človek, ktorý oduševnenenie liečil pacientov, zrejme doplatil na nedisciplinovanosť Oravcov, ktorí si nedali pokoj so svadbami ani v čase, keď rapídne pribúdali nakazení a boli už dokonca zakázané. Svadobné hostiny organizovali ďalej. A keď sa to nedalo u nás, lebo hrozila 20-tisícová pokuta, Oravci sa zabávali tajne alebo v Poľsku.

