Odborníci zo zahraničia sa nám vraj smejú z toho, ako určujeme počet úmrtí na Covid 19. Dokonca na to, že v štatistikách zavádzame, verejne upozornil aj slovenský lekár Peter Visolajský, ktorý bol v prvej vlne pandémie členom permanentného krízového štábu. Ako to teda je?

Nie všetci pacienti, ktorí boli liečení na covid a nakoniec aj zomreli, sa objavili v štatistikách mŕtvych na koronavírus. U viacerých z nich bola uvedená ako príčina smrti iné závažné ochorenie, na ktoré trpeli pred nákazou. Lenže kto určí, že k smrti im naozaj nedopomohol covid? Je možné určiť, že človek by zomrel, aj keby sa nenakazil novým koronavírusom? V zahraničí všade hlásia počty mŕtvych podľa toho, že bol najprv hlásený ako pozitívny a potom zomrel. Nikto nerieši, koľko mal rokov a aké mal predchádzajúce choroby.

U nás sa však musí pri pitve dokázať vírus v troch orgánoch - pľúcach, slezine a priedušnici. A ďalšou podmienkou sú typické zmeny na pľúcach. Lenže z pľúc sa odoberajú, podľa odborníkov, iba vzorky a nespracúvajú sa celé.

“Smeje sa na nás celý svet. Lebo keď človek leží na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení s covidom, zomrie a my potom povieme, že nezomrel na covid, je skutočne na smiech,” povedal nám jeden z odborníkov, ktorý v tejto oblasti pracuje. Podľa neho nie je normálne, aby sme skúmali niečo, čo je v celom svete jasné: “Len tu sa niekto tvári, že je to inak. Zahraniční kolegovia sa nás pýtajú, ako je možné, že nám zo štatistických údajov miznú ľudia, ktorí boli pozitívne testovaní, aj dostával covid starostlivosť a zrazu vykazujeme, že zomrel na niečo iné.”

Počet mŕtvych infikovaných covidom a počet infikovaných, ktorí zomreli na covid, u nás nie je to isté. Uznaných mŕtvych na koronu je oveľa menej: “Nemôžu ho predsa liečiť na covid, je na umelej pľúcnej ventilácii, a keď zomrie povedať, že pretože nemal covidove pľúca tak nezomrel na covid.” Teda ak covidom infikovaný pacient leží v nemocnici, poskytuje sa mu starostlivosť na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení (ARO), behá okolo neho covid tím, môže sa jeho smrť vykázať ako smrť pre iné ochorenie? U nás sa môže. Pritom sami lekári vravia, že vírus poškodzuje imunitu a teda môže výrazne prispieť k smrti. "Určite sú závažné diagnózy, ktoré spôsobili smrť pacienta infikovaného vírusom covid, ale podstatnej väčšine sa pôsobením vírusu, o ktorého účinkoch až tak veľa nevieme, zhoršili všetky ochorenia,"dodal náš zdroj.

Patológ Michal Palkovič vraví, že údaje sú správne, no zároveň priznáva, že v štatistikách o úmrtiach nie sú ľudia, ktorí trpeli inými závažnými ochoreniami a keby nedostali koronavírus, mohli ešte žiť: „Títo pacienti mali cukrovku, vysoký krvný tlak, ischemické choroby srdca a podobne. V momente nakazenia sa koronavírusovou infekciou u niektorých dôjde doslova k zbúraniu tej imunitnej odpovede a k ťažkej deštrukcii pľúcneho tkaniva. Takíto pacienti sa na konci zadusia a zomrú.”

Údaje z oslovených nemocníc z celého Slovenska kritiku zvláštnych štatistík iba potvrdzujú. Pýtali sme sa, koľko covidom nakazených ľudí zomrelo a u koľkých bolo toto ochorenie potvrdené ako prvotná príčina smrti. A tu sa ukázalo, že údaje boli rozdielne. Podľa Eriky Kováčikovej z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zomrelo 92 pacientov ku koncu týždňa na ochorenie Covid-19 a počet úmrtí pozitívnych pacientov na koronavírus z iných príčin je 37. V štatitikách, podľa ÚDZS, nie je evidovaný ani jeden pacient (nula), ktorému bol potvrdený vírus a ktorý má uvedenú inú príčinu smrti.

Ale napríklad v Trenčíne evidujú 18 pacientov, ktorým bolo toto ochorenie diagnostikované, no ako prvotná príčina smrti bol potvrdený covid iba u piatich z nich. Niektoré nemocnice odmietli na túto otázku odpovedať a odkázali nás na ÚDZS. Údaje zo Žiliny sa odlišujú od toho, čo tvrdí ÚDZS, podľa ktorého v štatistikách nie sú evidovaní mŕtvi s potvrdeným koronavírusom a príčina smrti je uvedená iná.

Predseda Lekárskeho odborového zväzu (LOZ) P. Visolajský Lekár Visolajský je presvedčený, že do počtov o úmrtiach by sa mali rátať nielen pacienti, ktorí zomreli na covid, ale aj pacienti s covidom: „Pre mňa by bol presnejší parameter – či by niekto zomrel bez covidu.“ Keby sme teda tie obete rátali ako v Česku, Rakúsku, Nemecku alebo Spojených štátoch, mali by sme, podľa neho, ďaleko vyššie počty mŕtvych.

ŠTATISTIKY

za celé Slovensko (podľa ÚDZS)

počet pacientov, ktorí zomreli priamo na koronavírus: 92

počet pacientov, ktorí zomreli a mali potvrdený koronavírus: 37

počet pacientov s potvrdeným koronavírusom, ktorí nie sú evidovaní v štatistikách mŕtvych na koronavírus, ale príčina smrti je uvedená iná: 0 (nula)

Údaje z nemocníc

Trenčín

počet pacientov, ktorí zomreli na covid - 18

z toho ako prvotná príčina smrti covid - 5

Bardejov

počet pacientov, ktorí zomreli na covid - 3

z toho ako prvotná príčina smrti covid - 3

Žilina

počet pacientov, ktorí zomreli na covid - 0

počet pozitívne testovaných, ale iná príčina smrti - 1



Komárno

počet pacientov, ktorí zomreli na covid - 1



Bratislava

počet pacientov, ktorí zomrei na covid - neuviedli

počet pacientov, ktorí boli infikovaní covidom - 21

Michalovce

počet pacientov, ktorí zomrei na covid - 6

počet pacientov, ktorí boli infikovaní covidom - 14

Na základe akých kritérií sa určuje, že pacient zomrel na ochorenie Covid 19?

Presné podrobnosti sme sa nedozvedeli. Podľa Eriky Kováčikovej z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) “v 82 % prípadoch bolo ochorenie Covid-19 určené výkonom pitvy a histopatologickou analýzou odobratých vzoriek. V ostatných prípadoch sa určilo na základe klinickej dokumentácie, poskytnutej terapie, klinického priebehu ochorenia a intervencie.”