Jedlá z celého sveta môžete ochutnať v Ružindole už v sobotu 2. septembra.

Festival medzinárodných kuchýň sa začne o 17. hodine na verejnom priestranstve za kultúrnym domom. Návštevníci si budú môcť pochutnať na špecialitách, ktoré pripravia obyvatelia dediny pochádzajúci z rôznych krajín.



„Po úspechu vlaňajšej akcie sme sa rozhodli medzinárodnú kuchyňu opäť priniesť do Ružindola. Pôvodne plánované komunitné podujatie sa behom pár hodín zmenilo na akciu, ktorá prilákala ľudí zo širokého okolia. V našej obci žije desať rôznych národností, ktorých zástupcovia v sobotu ponúknu návštevníkom tradičné jedlá svojej kuchyne,“ hovorí starosta obce Ružindol Peter Galanský.



Festival ponúkne viac ako len kulinárske umenie. Okrem bohatej palety exotických jedál si návštevníci budú môcť vypočuť príbehy o miestach, z ktorých pochádzajú už terajší obyvatelia Ružindola, a tak spoznať ich kultúrne dedičstvo.

Je to o to zaujímavejšie, že v prvej zmienke o obci Ružindol, ktorá pochádza z roku 1215, uviedol slovenský polyhistor Matej Bel, že „Ružindolčania sú do jedného Slováci a ich manželky sa venujú čarám.“

Hodovanie počas prvého septembrového víkendu doplnia aj degustácie vín od tamojších vinárov a o kultúrny program sa postará Peter Leto.

Vstup je pre všetkých voľný.



