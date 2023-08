Po naháčovi Mikulášovi v Nitre sa ďalší obnažený muž premával krajským mestom, tentokrát v Žiline. Informoval o tom portál Žilinak.

Najprv sa muž v Adamovom rúchu premával v utorok (22.8.) po obchodnom centre. Na miesto bola privolaná hliadka mestskej polície, ktorá v priebehu niekoľkých minút dorazila na miesto. „Kráčala som po Farských schodoch, keď pri Mirage zastavili policajné autá a z nich vybehli mestskí. Začali naháňať naháča, ktorý pred nimi utekal. Bežal k budove Prioru a tam ho spacifikovali na zemi. Celkom dlho s ním zápasili,“ opísala svedkyňa pre žilinský portál.

Žilinská mestská polícia sa zatiaľ k incidentu nevyjadrila.

Nedávny prípad z Nitry, kedy 30-ročný Mikuláš, ktorý približne o jednej v noci z piatka (4.8.) na sobotu dal mestskému policajtovi v Nitre facku, sa stále vyšetruje. Naháč však po vytriezvení, pričom v krvi mu našli aj kokaín a marihuanu, skrotol. „Ja chcem prísť aj zajtra, keď bude robiť. Môžete mu povedať, že sa mu ospravedlňujem za to? Že ma to mrzí a chcem to vyriešiť normálne,“ hovorí vo videu na sociálnej sieti jednému z nitrianskych mestských policajtov. Od toho chcel, aby jeho ospravedlnenie odkázal kolegovi, ktorému Mikuláš uštedril úder do ľavého líca.

Po sobotňajšej potýčke s mestským policajtom skončil muž v nemocnici, po víkende ho však zo zariadenia prepustili. Psychiatrička a sexuologička Danica Caisová vidí dve príčiny konania, aké predviedol nitriansky naháč v noci z piatka na sobotu. „Za odhaľovaním sa na verejnosti môžu byť drogy - pod ich vplyvom sa pozoblieka a správa sa takýmto spôsobom, alebo za týmto konaním môže byť muž, ktorého sexualitu nie je väčšinová a nazýva sa to exhibicionizmus. Je potrebné, aby sa v rámci náhľadovej seuxologickej liečby naučili títo ľudia realizovať svoju deviantnu sexualitu v medziach zákona.“