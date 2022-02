Kontroverzná dvojica najprv prekvapila návštevníkov lyžiarskeho strediska Donovaly venčením sliepky Lívie, o niekoľko dní aj zábermi objemného Tinkyho, čo by mal byť podľa ich tvrdenia samec gottingenského miniprasaťa.

V súvislosti s prezentáciou „súkromnej zoo“ manželov, sa mnohí komentujúci pýtali, či je to vôbec v poriadku a čo na to hovoria ochranári zvierat. „Venčenie“ sliepky im totiž v chladnom počasí v lokalite zasypanej snehom, neprišlo úplne vhodné.

"Z hľadiska ochrany zvierat a legislatívy v tejto oblasti, je dôležité, v akých podmienkach zviera žije, či má dostatok vody, krmiva, či je zabezpečený jeho prirodzený pohyb. Na základe uvedených fotografií nevieme túto skutočnosť posúdiť. Rovnako nevieme posúdiť, ako dlho bolo zviera v škatuli pred samotným darovaním," skonštatovala na margo Plačkovej čudnej zábavky Iniciatíva Zvierací ombudsman.

Zuzana Plačková sa pred pár rokmi pochválila, ako venčí na vodítku malého tigra. Zdroj: Instagram Z. P.

Spresnili, že oslovili v tejto súvislosti aj Kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat veterinárnej univerzity v Košiciach. Podľa názoru košických odborníkov, pobyt sliepok vonku v chlade, nie je nezvyčajný.

POZRITE SI FOTO V GALÉRII >>>

Univerzitná profesorka Jana Kottferová však pripomenula, že nie je správne, aby sa sliepka dlhý čas brodila v mínusových teplotách v snehu. „Môže utrpieť omrzliny alebo uhynúť," upozornila. Plačkovej manžel René, ktorý dostal sliepku Líviu ako darček k narodeninám, už viac jej foto po návrate z Donovál neuverejnil. Ako teda hydina skončila a či je v poriadku, nevedno.

Kvôli jej výstrelku s tigrom menili zákon

Plačková sa rada zjavne obklopuje netradičnými zvieratami. Veľký problém si však vyrobila v júni 2020, keď zavesila na sociálnu sieť fotografiu, ako sa prechádza po bratislavskej Petržalke s mláďaťom tigra. Europoslanec Martin Hojsík sa vtedy do nej poriadne obul a pridali sa k nemu aj ďalší ochrancovia zvierat.

Tí rozbehli petíciu „Klietka, nie je záchrana“, ktorej cieľom bolo zakázať súkromné chovy veľkých šeliem, medveďov a primátov, keďže tieto pribúdali, ale záchranná stanica pre cudzokrajné zvieratá neexistovala. "V spolupráci s rezortom životného prostredia sa to napokon podarilo presadiť. Od začiatku tohto roka vstúpila do platnosti novela zákona a chov spomínaných zvierat je povolený iba zoologickým záhradám a zariadeniam oficiálne zapojených do programov ochrany. Zvieratá, ktoré boli v držbe súkromných osôb pred platnosťou zákona, môžu u nich dožiť, ale nesmú sa množiť, musia byť sterilizované,“ vysvetlil Ján Vozárik, spoluautor iniciatívy za zákaz súkromných chovov a asistent europoslanca Martina Hojsíka.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom>>>

Anketa Ste zástancom netradičných domácich miláčikov typu tých, ktoré si zabezpečila Plačková s Reném? áno 0% nie 99% čiastočne 0% neviem posúdiť 1% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj: