Hostia prezidentky, i ona sama, mali by dbať na etiketu: Patrí k tomu aj výber outfitu

Prezidentka Zuzana Čaputová je osoba, ktorá je v centre záujmu nielen politikov, ale aj médií, či verejnosti. Mnohí si všímajú jej gestá, i to ako sa tvári. Mimoriadne však priťahujú pohľady najmä jej outfity. V ostatnom čase sa niektorým zdá, že až priveľmi odhaľuje svoje súkromie. Čo nezverejní na sociálnej sieti ona, to prezradí jej partner Juraj Rizman, ktorý sa oproti minulosti pomerne "rozrečnil". Slováci si však nevšímajú len Čaputovú, ale aj hostí, ktorých prijíma v Prezidentskom paláci. Našincom však neuniknú ich miestni šéfovia samospráv. Napríklad do redakcie nám prišli fotografie košickej viceprimátorky Lucie Gurbaľovej. Na sociálnej sieti zverejnila zábery z meninovej oslávy vo svojej kancelárii. O vyjadrenie k všetkému spomenutému sme požiadali odborníka na komunikáciu & protokol & etiketu Mareka Trubača. Jeho slová mnohých zabolia.