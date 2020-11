Zdravotníci sa počas prvého kola testovania museli vysporiadať s mnohými komplikáciami. Nedostatok času na prípravu v kombinácii s nejasnými pokynmi vyvolali na odberných miestach chaos. To by sa v druhom kole opakovať nemuselo. Čo si myslia zdravotníci, ktorí pôjdu opäť zajtra odoberať vzorky?

O tom, ako prebiehalo prvé kolo testovania a čo očakávajú od druhého kola, sme sa rozprávali so zdravotníčkou Soňou Veselou z Trenčína a svoje pocity nám prezradil aj lekár vnútorného lekárstva michalovskej nemocnice Tomáš Dubrovskij.

Kde ste testovali počas prvého kola plošného testovania a koľko výterov ste urobili?

S.V. -Testovala som na odbernom mieste v Opatovciach pri Trenčíne. Spravili sme asi 500 výterov.

T.D. - Testoval som v obci Veľké Revištia, v okrese Sobrance. Že do toho idem, som sa rozhodol vo štvrtok, motivovala ma aj finančná odmena. Celkovo sme spravili približne 360 výterov. Ľudia chodili priebežne, akurát v sobotu predpoludním bol väčší nával. Nie je to však veľká obec, takže sme to zvládli.

Ako by ste ohodnotili ogranizáciu testovania na vašom odbernom mieste?

S.V. - Všetko bolo veľmi dobre zorganizované, starostka aj celý kolektív bol veľmi milý. Mali to zorganizované podľa čísiel domov, takže sa ani netvorili veľké rady. Ľudia prichádzali a odchádzali priebežne.

T.D. - Organizačné a logistické problémy takéto veľké testovanie, samozrejme, neobišli. Napríklad to, na aké odberné miesto som zaradený, som sa dozvedel len niekoľko hodín pred testovaním, v piatok v noci pred 23.00 h. Dovtedy mi to na veliteľstve nevedeli povedať. Keď som v sobotu prišiel na odberné miesto, nemali pre mňa overal ani rukavice mojej veľkosti. Do nejakej tretej popoludní som bol preto oblečený v overaloch iných veľkostí, čo spôsobovalo, že sa trhali. Testovanie však prebiehalo pokojne, bez väčších problémov, ktoré by narušili chod celej akcie.

Mali ste nejaké problémy?

S.V. -Jediný problém, ktorý sa vyskytol, bol, že sme mali málo testov, pretože nám prišli testy podľa počtu obyvateľov obce. Lenže tým pádom, že v Trenčíne sa tvorili veľké rady, tak k nám začali chodiť ľudia aj z iných obvodov, a to v dosť veľkom počte. Tak sa nám testy rýchlo míňali, až sme museli hovoriť cudzím, že ich nemôžeme otestovať, lebo nezostane na domácich. Tento problém mali viaceré dediny. Keďže to bolo prvýkrát, tak takéto niečo nikto neočakával. Podľa mňa to nie je chyba nikoho. Skrátka to dopredu nikto nemohol vedieť.

T.D. - Veľa ľudí prišlo na testovanie spoločne s malými deťmi, pre ktoré to bolo náročné, takže často plakali a jedno, žiaľ, aj skolabovalo. To trochu vnášalo nervozitu do celého procesu.

