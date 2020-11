10 otázok pred druhým kolom testovania: Kto sa ho môže zúčastniť a kto vôbec nie!

Po prvom kole plošného testovania sa mnohí Slováci dostali do situácie, kedy si nevedeli poradiť ako ďalej. Ministerstvo zdravotníctva a rezort obrany vysvetľujú najčastejšie otázky ľudí, kedy by mali ísť na testovanie a koho sa to vôbec netýka.