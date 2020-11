Už tento víkend sa uskutoční druhé kolo plošného testovania. Zúčastniť sa ho musia všetci obyvatelia okresov, kde počet pozitívnych prípadov v prvom kole presiahol 0,7 percenta. Ak síce nebývate v červenom okrese, no napríklad tam pracujete, mali by ste prísť na testy znova. Rozhodne totiž aktuálny certifikát. Odberné miesta ani tímy by sa meniť nemali, skráti sa však čas, kedy môžete prísť na testovanie.

Obyvatelia v 45 určených okresoch sa budú môcť počas víkendu prísť testovať od 8. do 20. hodiny. Trvalý pobyt pritom nerozhoduje. Testovania by sa preto mali zúčastniť aj osoby, ktoré potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne od 9. do 14. novembra 2020.

Predbežne sa plánuje testovať na rovnakých odberových miestach, ako v rámci prvého kola celoplošného testovania. Pre červené okresy bolo do štvrtka naplánovaných na sobotu 2 805 odberových miest a 2 715 tímov. V nedeľu by sa testovanie malo realizovať v 2 751 odberových miestach a zabezpečiť by ho malo 2 683 odberových tímov. Presný počet odberových miest bude uverejnený na stránke www.somzodpovedny.sk.

„Verím, že aj počas nadchádzajúceho testovania sa všetci zúčastnení - organizátori, členovia odberových tímov, verejnosť a samosprávy – jednoducho všetci spojíme a opäť potiahneme za jeden povraz,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď.

Rezort obrany obyvateľom výrazne neodporúča čakať v sobotu ráno pred testovaním v radoch, ale prísť na testovanie cez deň podľa aktuálnej situácie na jednotlivých odberových miestach. Zároveň prosí o trpezlivosť a ústretovosť.

Minister Jaroslav Naď zároveň uviedol, že okrem plánovaných odberových miest v rámci 45 testovaných okresov rezort obrany dobrovoľne otvorí aj ďalšie odberové miesta v okresoch, ktoré hraničia s červenými okresmi. Urobia tak na základe požiadaviek samospráv.

Certifikáty si dobre strážte. Ak ho stratíte, bude pre vás platiť zákaz vychádzania, ktorý vláda predĺžila do 14. novembra. „V súvislosti s testovaním ministerstvo obrany dôrazne vyzýva obyvateľov, aby si na vystavené certifikáty dávali pozor, nakoľko v prípade ich straty alebo znehodnotenia im nebudú môcť byť vystavené nové,“uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Testovať zamestnancov vo vlastnej réžii budú môcť opäť aj firmy nad 4 000 zamestnancov, prípadne skupiny firiem, ktoré v jednom areáli vedeli zriadiť spoločné odberné miesto s účasťou aspoň 4 000 osôb. Túto možnosť využije 10 firiem.

