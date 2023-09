Slivky sú dnes rozšírené po celom svete, no pôvodom pochádzajú z Kaukazu. Slivky dozrievajú koncom leta, kedy sa dni začínajú pomaly skracovať.



Sú nielen chuťovo výborné, ale sú tiež zdrojom zdraviu prospešných živín, ako napríklad vitamínov - obsahujú napr. vitamín C, provitamín A a betakarotén (čo sú nevyhnutné látky pre dobrý zrak, či kvalitnú a zdravú pleť) a vitamíny skupiny B. Z minerálov obsahujú napríklad draslík, horčík či fosfor. "Obsahujú aj vlákninu, ktorá vytvára pocit plnosti a napomáha zabezpečovať zdravý pohyb tráviaceho traktu," hovorí doktorka Natália Šranková z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. "Navyše obsahujú aj zlúčeninu sorbitol, ktorý má laxatívne účinky, čím slivky pomáhajú pri zápche. Slivky taktiež obsahujú i polyfenolové zlúčeniny, ktoré majú antioxidačné schopnosti," dopĺňa odborníčka.



Rozpustná vláknina, ktorú slivky obsahujú, pomáha upravovať hladinu cukru v krvi tým, že ovplyvňuje vstrebávanie glukózy po jedle. Tiež zvyšuje citlivosť na inzulín, preto zohráva užitočnú úlohu pri prevencii a liečbe cukrovky.



Do jedálnička sa ich oplatí zaradiť aj pri vysokom cholesterole, ktorý môže škodiť cievam i srdcu.



A keďže patria medzi nízkokalorické ovocie, ktoré je zo 78 % tvorené vodou, je ideálnym ovocím aj pri redukčných diétach a detoxikačných kúrach. Pozor však na skonzumované množstvo, aby sme z nich naopak nepribrali.

Pri zbere či nákupe sliviek je vidieť, že ich šupka je často pokrytá, či skôr zaprášená ľahkým bielym povlakom. Tento povlak pomáha chrániť ovocie, napríklad pred infekciami a pomáha tým predchádzať strate vody. Zrelé slivky by mali byť na dotyk mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš mäkké, ktoré je možné skladovať v chladničke. Tie tvrdšie možno nechať dozrievať v papierovom vrecúšku pri izbovej teplote. Spotrebovať ich treba v priebehu niekoľkých dní.



Slivky sa môžu konzumovať samostatne, ale sú výbornou prísadou do rôznych receptov či už na varenie alebo pečenie koláčov, dajú sa z nich pripraviť šťavy a vhodné sú i na konzervovanie, výrobu džemov, kompótov či destilátov. Veľké využitie majú aj v sušenej forme.

