Detoxikácia znamená prečistenie alebo lepšie povedané zbavenie tela škodlivých a odpadových látok. Obnovuje sa tak rovnováha v našom organizme. K detoxikačným orgánom patrí najmä pečeň, črevá, pľúca, obličky, pokožka a lymfatický systém. „Pečeň čistí krv, pokožka vylučuje nežiadúce látky v našom tele, obličky vylučujú nadbytok tekutín, pľúcami sa zbavujeme oxidu uhličitého a črevo vylučuje odpadové látky v podobe stolice. Takýto detox má pre nás veľký význam a opodstatnenie,“ vysvetlila expertka na výživu Zdenka Havettová.

Ak ste však zachytili informáciu o tom, že máme v črevách dlhoročné usadeniny tak je to mýtus. „Hovoria to najmä ľudia, ktorí nám chcú predať tabletky na očistenie hrubého čreva. Potrebné živiny, vitamíny, minerály a antioxidanty, ktoré pomáhajú s vylučovaním škodlivín ale nájdeme aj v prirodzenej a vyváženej strave,“ tvrdí odborníčka.

Pri jarnej očiste organizmu by sme sa mali inšpirovať našimi predkami, pre ktorých „detox“ znamenal pôst. Dodržiavali ho dvakrát do roka, 30-dňový pred Vianocami a 40-dňový pred Veľkou nocou. Neľakajte sa, že by ste teraz nemali nič jesť. Stravovanie v čase pôstu však malo svoje pravidlá. Jedli sa jednoduché zeleninové a múčne jedlá. Jednodňové pôsty boli vždy v stredu a v piatok. Takéto krátkodobé obmedzenie príjmu potravy je podľa odborníčky tiež úplne v poriadku: „V piatok nejedli mäso a v stredy mali tiež pôstne dni, zvolili si zeleninové a obilninové jedlá. Každému z nás však bude vyhovovať niečo úplne iné a nastaviť si to treba podľa vlastnej potreby, podľa toho aký nás čaká deň, v akom sme v psychickom rozpoložení, či máme veľa práce alebo sa možno necítime zdravotne úplne fit ani na jednodňový pôst.“

Čo robili naši predkovia počas pôstu?

Jedli iba raz za deň - Počas celého pôstneho obdobia (výnimkou boli nedele) sa jedlo iba raz za deň a nebol to mäsitý pokrm. Nepili alkohol - Nepili žiadne alkoholické nápoje. Nekonzumovali mlieko – Po celý čas nejedli mliečne výrobky. Jedli polievky a prívarky - V čase pôstu sa jedávali najmä múčne a zeleninové jedlá. Medzi jednoduché a pôstne jedlá patrili najmä polievky. Varili sa strukovinové - z hrachu, fazule a šošovice. Medzi obľúbené polievky patrila aj cesnaková, kapustnica, polievka z obilnín a húb. Veľmi často sa stretávame aj s prívarkami, ktoré sa podobne ako polievky varili zo strukovín, zemiakov a obilnín. Nejedli mäso, iba ryby - Z živočíšnych potravín sa za pôstne jedlo pokladali najmä ryby. Doteraz sa nám asi najviac zachoval piatkový pôst, kedy sa nekonzumovalo mäso, iba ryby.

