Začiatok školského roka je už za dverami a mnohí rodičia v tomto období riešia dilemu, podľa akých kritérií vybrať deťom tú správnu školskú tašku a prezuvky. Hoci malí školáci si potrpia skôr na to, ako školské pomôcky vyzerajú, dôležité je aj to, aby boli vyhovujúce zo zdravotného hľadiska. Skĺbiť obe kritériá vôbec nie je jednoduché, o čom svedčia aj mnohé zdravotné problémy detí.

Školská taška by podľa odborníkov mala spĺňať zdravotné, funkčné i bezpečnostné kritériá. „Pri výbere pozeráme v prvom rade na jej hmotnosť. Tá by u mladších žiakov mala byť do 1 200 g. Je dôležité skontrolovať aj výstuže a materiál, aby nízka váha nebola na úkor kvality. Pravidlom je, že taška by nemala presahovať desatinu hmotnosti žiaka,“ hovorí Katarína Klátiková, vedúca fyzioterapeutka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice Handlová.



Zadná časť tašky má byť pevná, vystužená a anatomicky tvarovaná. Ramenné popruhy by mali byť široké 4 až 5 cm a obalené mäkkou výstužou.



Spodný okraj tašky by mal siahať po panvové kosti a vrchný po ramennú kľúčnu kosť. Vhodné sú aj tašky vybavené prídavnými popruhmi v oblasti hrudníka a pása. „Rodičia by mali dbať na to, aby ramenné popruhy neboli príliš dlhé. Zjednodušene, ak taška neprilieha k chrbtu, ale visí, podporuje to zaguľatenie hrudnej chrbtice a predsun hlavy. Nevhodné sú aj tašky cez jedno rameno, pretože spôsobujú nerovnomerné zaťaženie vyvíjajúceho sa chrbta, čo má za následok skoliózu. U starších detí, ktoré nosia ťažšie učebnice, je vhodnou alternatívou taška na kolieskach. Odporúčam však, aby deti pri ťahaní striedali ruky,“ vysvetľuje odborníčka.

Druhou dôležitou každodennou potrebou školákov sú prezuvky. „Detská obuv by mala byť vyrobená z prírodných materiálov, mala by mať správnu veľkosť s dostatočným priestorom pre prsty, anatomicky tvarovanú stielku. U menších detí je vhodná aj pracka okolo členka. Obuv odporúčam vyberať v zdravotníckych potrebách,“ hovorí fyzioterapeutka.



Najvhodnejšou obuvou na detskú nohu je obuv s ortopedickou vložkou. "Je potrebné kontrolovať prezuvky aj počas školského roka a v prípade opotrebenia alebo pri raste nohy, obuv vymeniť. „Obuv a hlavne prezuvky do školy, ktoré majú deti na nohách celé hodiny, sú veľmi dôležité nielen pre vývin detskej nohy, ale aj pre vývoj chrbtice,“ dodáva.



