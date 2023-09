Ak bude zmena klímy pokračovať, pribudne teplôt, ktoré nie sú zlučiteľné so životom. Tvrdí to nový výskum, ktorý jeho autori publikovali v časopise Science. Podľa neho sa to bude týkať aj strednej Európy.

Pred trinástimi rokmi opísala dvojica klimatológov podmienky, ktoré ľudský organizmus už nezvláda. Ide o kombináciu teploty a vzdušnej vlhkosti, ktorá neumožní telu, aby sa pomocou potenia ochladzovalo. Dôsledkom je kolaps a smrť. Vtedy zistili, že hornou hranicou schopnosti človeka prežiť je šesť hodín pri teplote 35 stupňov Celzia bez možnosti ochladenia.

Telo si udržuje teplotu 37 stupňov tým, že sa teplo prenáša na povrch kože, kde sa odparí potom. Pot sa ale nemôže dobre odparovať pri vysokej vlhkosti vzduchu. V extrémnych prípadoch dochádza pri náraste vlhkej teploty aj k vzostupu telesnej. Keď tá dosiahne 42 stupňov, začne termoregulácia ľudského tela zlyhávať.



Tím klimatológov z Woodwellovho centra pre výskum klímy v USA teraz v spolupráci s kolegami z britského Inštitútu pre zmenu životného prostredia skúsil zistiť, či sa už takéto teploty niekde nevyskytujú, a tiež to, ako veľmi hrozí, že sa v budúcnosti po Zemi rozšíria.

Some regions of the world have already experienced extreme heat approaching the theoretical limit of human tolerance.



A new model-based study predicts that exposure to this threshold could spread globally under continued #warming. https://t.co/TVk8sWCTGL pic.twitter.com/DjgE2YCpuq — Science Advances (@ScienceAdvances) September 12, 2023

Využili na to klimatické modely, ale aj údaje z meteorologických staníc na vytvorenie predpovede o počte miest, kde dôjde k vážnym horúčavám. Na Blízkom východe a severoindickej nížine sa to už stalo. Na získaných dátach potom vycvičili klimatický model a použili ho na predpovede pre lokality, kde získali údaje o počasí zo staníc. Predpovede vypracovali podľa niekoľkých scenárov, pričom všetky vychádzali z nárastu globálnych teplôt.



Zistili tiež, že v regiónoch, ktoré sú už teraz veľmi horúce, by sa neznesiteľné horúčavy mohli stať cez leto pravidelnými. Ich výsledkom by podľa nich mohol byť vysoký počet úmrtí. Napríklad v Európe sa pri oteplení o jeden stupeň takejto smrtiacej teploty objaví asi na troch percentách staníc približne raz za sto rokov. Ak ale priemerné teploty stúpnu o dva stupne, k extrémnym horúčavám by dochádzalo už na štvrtine staníc raz za desať rokov.

Vôbec najpesimistickejší scenár, oteplenie o 3,5 stupňa, by znamenal neznesiteľné podmienky na 43 percentách staníc, a to najmenej raz za desať rokov. Stanice, ktoré zaznamenali najväčší nárast, sú na Balkáne a v strednej Európe. Zodpovedá to aj súčasnému vývoju, kedy extrémne horúce dni v Európu trápia čoraz častejšie. A práve v Európe môže táto zmena znamenať väčší problém ako napríklad na Blízkom Východe, pretože ľudia nie sú na také horúčavy pripravení.



Prečítajte si tiež: