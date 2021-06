Za nákupným centrom je v kopci medzi hustými vysokými kríkmi a stromami vyšliapaná cestička ku koľajniciam. Dolu pod kopcom vzniklo pamätné miesto, kde domáci spomínajú na dve mladé dievčatá. Pamätník v tvare veľkej kytice tvoria desiatky sviečok, fotiek dievčat a hračiek, ktoré tam nanosili ich kamaráti a známi. Zároveň tam je aj kríž s ich menami. Hneď za ním vedie cestička až na miesto tragédie.

Včera priši na miesto nešťastia aj dve kamarátky zosnulých dievčat. „Nechodili sme spolu do školy, ale poznali sme ich dobre, je to hrozné,“ povedali nám Anastasija (14) a Viktória (13). Nebezpečnú cestičku, ktorá končí na koľajniciach nám ukázali. „Tu je cestička, je to skratka, všetci tade chodia. Nie je tam žiadne pletivo ani nič, teraz už asi bude,“ povedali dievčatá.

Podľa nich chodili Linda s Laurou a ďalšími kamarátkami na koľaje často, bolo to vraj ich obľúbené miesto na trávenie voľného času a na robenie fotiek. „Oni tam chodili až pričasto, najmä podľa fotiek, ktoré nám stále posielali. Mysleli si, že sa im tam nič nemôže stať…,“ prezradila Anastasija.

V čase nešťastia boli na mieste okrem Lindy a Laury aj ďalšie dievčatá. „Keď sa to stalo, bola s nimi naša spolužiačka. Stála hore a všetko videla na vlastné oči. Ďalšia kamarátka bola dole a počula to,“ opísala Viktória. Obom sa teraz venujú psychológovia. „Akurát k nám do školy prišli psychológovia a hovorili nám, aké to je nebezpečné a nech tam nechodíme. Hlavne sa venovali tej spolužiačke, čo to videla,“ doplnila Anastasija.

Hore pri koľajniciach bolo okrem dvoch sviečok ešte aj množstvo odpadkov a obalov od sladkostí alebo nápojov, čo značí, že toto miesto bolo naozaj navštevované.

