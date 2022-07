Dve tragédie za jediný víkend! Dve ženy, Rakúšanka a Rumunka, prišli minulý týždeň v piatok o život pri útoku žraloka pri egyptskom pobreží Červeného mora. Ich smrť potvrdilo egyptské ministerstvo životného prostredia. Obe ženy napadol žralok pri plávaní južne od letoviska Hurghada.

V prípade Rakúšanky išlo o 68-ročnú ženu zo spolkovej krajiny Tirolsko, ktorá bola na dovolenke v Egypte. Aj keď pri útoku prišla o ruku a nohu, podarilo sa jej doplávať na breh. Počas transportu do nemocnice však utrpela infarkt. Druhú ženu zas objavili turisti približne 300 metrov od miesta prvého útoku. Jej bezvládne telo ležalo na koraloch pri pobreží.

Aj keď jej smrť nahlásili až po smrti Rakúšanky, medzi turistami sa povráva, že v skutočnosti zomrela skôr. „V izbe sa neobjavila dva dni. Jej telo našli na koraloch 300 metrov od miesta, kde sa odohral prvý prípad. Bola v príšernom stave,“ povedala pre portál Gazeta turistka Žanna, ktorá je ubytovaná v rovnakom hoteli ako zosnulá Rumunka. Bezvládne telo ženy si začali údajne dovolenkári okamžite nakrúcať na mobilné telefóny. Prítomní policajti však svedkov vyzvali, aby si z telefónov fotografie vymazali. Žene po útoku totiž chýbala jedna polovica tela. Žanna dodala, že napriek trojdňovému zákazu kúpania po incidente neboli pláže v oblasti Hurghady uzavreté. „Po prvom incidente vôbec nezatvorili pláže. Včera a dnes sme sa všetci normálne kúpali. Ako vždy to chceli ututlať. Pláže zatvorili, až keď sa objavila druhá obeť. Nechcú prísť o turistov, to je už taká klasika. Spravia pre to všetko,“ povedala.

Slováci v Egypte: Žralok sa na našu pláž stále vracia >>>