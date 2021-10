Tomáš Teličák († 16) zo Žiliny zomrel v máji 2019. Podľa výsledkov pitvy na stratu krvi v dôsledku mnohopočetných bodných poranení trupu s poranením životne dôležitých orgánov. Mal zasiahnuté srdce, pľúca, pečeň, obličku.

Už o pár dní obvinili jeho kamarátku a spolužiačku Juditu (18). Podľa súdu bolo jednoznačne dokázané, že vraždu spáchala práve gymnazistka. “Vykonala ju mimoriadne brutálnym spôsobom, v silnom afekte, s vysoko agresívnym smrtiacim konaním a mimoriadne devastujúcim spôsobom zaútočila na osobu svojho kamaráta, navyše bez zjavného motívu," tvrdila v rozsudku sudkyňa žilinského okresného súdu Zuzana Pilátová, ktorým ju odsúdila na viac ako 12-ročné väzenie.

Judita od začiatku tvrdí, že je nevinná a vraždil neznámy muž, ktorý prišiel do jej bytu, v ktorom bola v tom čase s Tomášom. Po otvorení vchodových dverí bytu mal zaútočiť nožom. Krvavé stopy dokazujú, že útok sa skutočne odohral vo vstupnej chodbe bytu. Jej rodičia sú presvedčení o jej nevine a poukazujú na niekoľko pochybností z vyšetrovania a veľa procesných chýb počas súdneho konania: „Sudkyňa úmyselne odignorovala množstvo zásadných dôkazov potvrdzujúcich Juditinu nevinu, a to že bola obeťou a nie páchateľom."

Jedným z dôkazov, ktorý vyvoláva pochybnosti, je mechanické poškodenie (priebod) na Tomášovej bunde , ktorý jednoznačne dokazuje, že ani jeden z dvoch nožov, ktoré boli prokurátorom označené ako vražedné zbrane, ho nemohol urobiť. „Nože sú veľké. Na súde nebolo možné tento dôkaz vykonať, pretože vyšetrovateľ pred ukončením vyšetrovania túto bundu vrátil rodine, čím zmaril dokazovanie," vraví otec odsúdenej Miloš.

Navyše ani podľa súdneho znalca veľkosť čepelí zaistených kuchynských nožov nekorešponduje s veľkosťou bodných otvorov. „Tomáš mal rifľovú bundu z pevnej bavlny, nie elastickú. Pri vrecku je poškodenie bundy v šírke 2 centimetrov. Toľko namerali zvonku aj zvnútra. A pod tým bola rana, ktorá má dĺžku na tele 2,3 cm a hĺbku 11 centimetrov. Ani jeden z tých nožov, ktoré sú zaistené a hovoria o nich ako o vražedných zbraniach, nedokáže urobiť iba 2-centimetrový prierez na bunde a 11-centimetrovú hlbokú ranu. Pretože majú široké čepele," vysvetľuje otec. Týmto argumentoval aj znalec z Rakúska. Podľa neho oba nože, ak by mali urobiť 2 cm priebod na bunde, by vnikli iba do hĺbky 2,9 cm, no rana na tele mala hĺbku až 11 cm. Rakúsky znalec tvrdí, že nôž, ktorým bol Tomáš zavraždený, bol menší než zaistené kuchynské nože. Určenými parametrami sa zhoduje s približnými rozmermi, ktoré uviedla Judita pri svojej výpovedi na súde, v ktorej na otázku prokurátora odpovedala, aký nôž vytiahol páchateľ zo svojej tašky. „Urobiť takýto úzky priebod cez viacero vrstiev pevnej tkaniny vrátane 11 cm vbodu do tela, a to s oveľa väčšími nožmi, je reálne nemožné," dodáva otec.

Príbeh s nožmi má však oveľa bizarnejší začiatok. Policajti pri obhliadke miesta činu našli v otvorenej zásuvke skrinky na bielizeň len jeden kuchynský nôž, pričom vedľa neho, asi v desaťcentimetrovej vzdialenosti, ležal celý čas aj ďalší nôž. Ten polícia nenašla, hoci obhliadka miesta činu trvala podľa policajných záznamov viac ako 12 hodín. Našiel ho až takmer po týždni Juditin otec, ktorý prišiel do bytu poupratovať. „Hneď som zavolal advokátovi, ktorý kontaktoval vyšetrovateľa. Následne polícia vykonala v byte dodatočnú obhliadku miesta činu,“ spomína Juditin otec.

Vyšetrovateľ v obvinení označil za vražednú zbraň prvý nájdený kuchynský nôž, prokurátor v obžalobe obidva nože a súd tvrdí, že to mohli byť obidva nože, ale aj nemuseli. „Aký konkrétny nôž alebo nože mali byť skutočným vražedným nástrojom, nemôže reflektovať nikto iný okrem páchateľa. Nôž ako nástroj nie je v zásade predmetom spôsobilým k jeho individuálnej a nezameniteľnej forenznej identifikácii pri tom-ktorom skutku,“ vyhlásil senát Krajského súdu v Žiline pod vedením jeho predsedu Vladimíra Kuráka.

Juditin otec oponuje, že nikto z orgánov činných v trestnom konaní či políciou určených znalcov za celý čas presne nezmeral zaistené kuchynské nože a neporovnal ich so zraneniami na Tomášovom odeve a tele. Hovorí, že „súdni znalci porovnávali Tomášove zranenia len s fotografiami nožov, ktoré dostali od vyšetrovateľa. Reálne v rukách nikdy nemali zaistené nože.“

Súdni znalci pri pitve tela odfotili poškodenú rifľovú bundu aj s priloženou mierkou, no zaistené nože, o ktorých sa vyjadrili, že mohli byť vražednými zbraňami, by sa do tohto priebodu na bunde so svojimi širokými čepeľami vôbec nezmestili. Pri porovnaní fotografií z pitvy zreteľne vidieť osamotenú bodnú ranu v rovnakom uhle, ako je prerezaná bunda v oblasti pravého vrecka. „Súd prvého stupňa vykonal dokazovanie v rozsahu potrebnom na rozhodnutie a vyvodil z neho správne skutkové závery,“ obhajoval senát Krajského súdu v Žiline rozhodnutie prvostupňového súdu.

Juditina mama tvrdí, že súd nevzal do úvahy ani závery ďalších dvoch znaleckých posudkov, ktoré si dal obstarať vyšetrovateľ. Išlo o posudky z odvetvia genetickej analýzy a daktyloskopie. Skúmal sa biologický materiál na zaistených kuchynských nožoch. Znalci v ňom skúmali viditeľné aj neviditeľné stopy. „Tomáš utrpel 20 hlbokých bodných rán do prednej časti tela prenikajúcich do všetkých vnútorných orgánov. Ani na jednom z nožov sa nenašli stopy vnútrotelových tekutín obete. Rovnako sa tam nenašli žiadne upotrebiteľné odtlačky prstov. Je možné, že na nožoch, ktorými mal údajne niekto veľkou silou a intenzitou opakovane bodať do obete, by sa nenašli žiadne odtlačky prstov a žiadne stopy po vnútorných orgánoch?“ pýta sa Juditina mama Katarína.

