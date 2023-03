Na osudný deň zrejme nikdy nezabudnú! Rodičia kruto popravenej dvojice - mladej a talentovanej archeologičky Martinky a investigatívneho novinára Jána Kuciaka si ho v mysli budú premieľať do konca života. Ich deti sa mali brať a oni sa už tešili na vnúčatá. Stále si predstavujú, ako by to asi vyzeralo, keby k nim prišli ich deti s vlastnými potomkami a akú radosť by z nich mali.

Skladačka okamihov, medzi ktorými navždy vyhasol život ich milovaných detí, otvára v ich srdci stále viac otázok, na ktoré márne hľadajú odpovede aj po piatich rokoch od vraždy. O smrti svojich blízkych sa dozvedeli až na tretí deň po vražde.

V osudný deň s Martinou naposledy komunikovala Jankova sestra. Bol večer, za desať osem. O 25 minút jej volala mama Zlatica.“Nedvíhala. Asi po desiatich minútach som jej volala znova. O trištvrte na deväť som volala Jankovi. Nedvíhal. Zvyčajne, keď nedvihli v tú minútu, o chvíľu nato volali späť. A vtedy nikto nič. Oni už v tom čase boli mŕtvi,” opisovala nám pár dní po skutku Zlatica Kušnírová.

Snúbenci sa mali brať 5. mája, no vrahovia ich zastihli 21. februára 2018. Dvojica sa spoznala na univerzite, boli spolu 5 rokov, internát a podnájom vystriedali za vlastný rodinný dom vo Veľkej Mači, ktorý si svojpomocne renovovali. Podľa Zlatice cez deň opravovali svoj domček a po nociach často pracovali - Martina na svojom archeologickom výskume a Janko si pripravoval články.

Krátko pred príchodom vraha Ján dával nabíjať batériu svojho auta, nabíjačku mu priniesol sused. Martina sedela v kuchyni, mala otvorený počítač. Teraz bývalý vyšetrovateľ vraždy Peter Juhász v dokumentárnom filme Kuciak - vražda novinára, prezradil, čo si na internete prezerala.