Vražda boxeristu Petra (†45): Čudná reakcia jeho ženy pri prehrávaní hovorov tiesňovej linky!

Úspešný boxerista Peter Kosar (†45) z Michaloviec zomrel koncom júla 2019 po rane nožom priamo do srdca! Policajti tri dni na to obvinili z vraždy jeho manželku Zuzanu (44). Dokazovanie na súde vyplavuje čoraz šokujúcejšie skutočnosti. Na ostatnom pojednávaní pri prehrávaní telefonátov nebohého na tiesňové linky nastala v miestnosti desivá atmosféra. No a kým pri počúvaní posledných slov Petra pred finálnym výdychom jeho mamu od stresu triaslo, jeho manželka zareagovala nečakane!