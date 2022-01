Búrlivé manželstvo, v ktorom sa striedala veľká láska s nenávisťou, skončila tragicky. Úspešný boxerista Peter zomrel, podľa obžaloby, vinou jeho životnej lásky - manželky Zuzany. Tá ho mala bodnúť ostrým predmetom rovno do srdca vo chvíli, keď spal.

Zuzanu našli policajti pár hodín po skutku, odvtedy je za mrežami. V procese s ňou skončilo dokazovanie v utorok výpoveďami znalcov. A tí sa zhodli úplne na všetkom, čo sa Zuzaninej osobnosti týka! Podľa psychiatra Svetozára Drobu a psychologičky Dagmar Dočolomanskej Zuzana nemá a ani nemala duševnú poruchu, ktorá by mala vplyv na spáchanie skutku. No zhodli sa aj na tom, že má poruchu osobnosti a drogovú závislosť.

A pri jej hodnotení žiadne pozitívum nenašli. Začali tým, že sa odmietla podrobť vyšetreniu, nespolupracovala. Svoje závery vypracovali na základe dvojmesačného pozorovania správania obžalovanej. "Bolo u nej zistené škodlivé užívanie viacerých návykových latok, v čase prípadného spáchania skutku bola pod verifikovaným vplyvom viacerých psychotropných látok, jej rozpoznávacie a ovládacie schopnosti boli zachované," uviedol Droba. Na otázku sudcu, o aké látky ide, psychiater odpovedal: "Toxikologické zistenia hovoria o alkohole, matamfetamíne, amfetamíne, diazepíne či benzodiazepíne." O ďalších šokujúcich vyjadreniach psychiatra na adresu osobnosti Zuzany si prečítajte v popise fotky v GALÉRII.

Podľa psychologičky je Zuzanina osobnosť rigidná - nevie správne reagovať, je vzťahovačná, preexponovaná, s histerióznymi sklonmi, má narušenú schopnosť efektívne reagovať, je egocentrická, teatrálna, má slabšia empatiu, je u nej zvýraznená potreba samopresadenia. Dodala aj ďalšie prekvapivé hodnotenia, prečítajte si ich v popise fotky v GALÉRII. Dozviete sa aj to, či mohla podľa psychologičky spáchať takýto ohavný skutok.

Peter bol statný, takmer dvojmetrový chlap. Svojho syna Matejka nesmierne miloval. Zdroj: archív

Pschologička tvrdí, že Zuzana je aj príliš sebastredná, reaguje bez rozmyslu, v kontakte s ošetrujúcim personálom väzenskej nemocnice sa prejavovala so zvýšenou impultivitou. A tak sa prejavila aj na pojednávaní. Znalcom skákala do reči, obviňovala ich z klamstva, hľadala chyby v ich posudkoch a skúšala ich. Opýtala sa ich, či vedné disciplíny, ktorým sa venujú, sú vedecky presné. Ti odmietli s ňou viesť na túto tému diskusiu. "Chýba mi vaše vlastné skúmanie vzhľadom na to, že som sa vedome nepodrobila vašim vyšetreniam," vyhlásila a obvinila ich z toho, že svoje závery odpísali od inej psychologičky a nemali dostatok podkladov na svoje závery. "Opisovali ste nepozorne," dodala sebavedomo.

Znaky týrania však ani jeden u nej nezistil. "Aké týranie? Veď ona Petra vyhodila z domu. A keď si prenajal byt, kde žil s ich vtedy 9-ročným synom Matejom, o ktorého sa staral, tak ona sa prisťahovala k nemu," vraví mama nebohého Jana Kosarová (70). Polosirota Matej je zverený do jej starostlivosti. "Zlepšili sa mu školské výsledky, aj jeho zdravotný stav sa zlepšuje. No odmieta kontakt so svojou mamou," dodala starostlivá babka. Súd pojednávanie odročil, na ďalšom by mal padnúť rozsudok.

Aj v Matejkovej izbe večne horí sviečka pri fotografii jeho milovaného ocka Petra. Zdroj: Ingrid Timková

Tragédia sa stala koncom júla v byte, ktorý mal Peter prenajatý. S telesne postihnutou Zuzanou totiž isté obdobie plánovali rozvod, mladá žena totiž bojovala so závislosťou. Svojho muža vyhodila z domu, kde spoločne aj s jej rodičmi bývali a do ktorého aj spoločne investovali. No pár dní pred tragédiou jej Peter odpustil, ona žiadosť o rozvod stiahla a pokúšali sa dať znova dokopy. Políciu zalarmoval sám športovec. Lenže Zuzana zamkla dvere bytu aj bezpečnostné vchodové dvere. Musel rozbiť sklenenú výplň dverí, preliezť cez ne do chodby, aby sa dostal k mobilu. Pritom si dorezal slabiny. Záchranári sa k nemu nevedeli dostať, preto vošli dnu hasiči cez okno. No sekundy ubiehali a Peter masívne krvácal a upadal do bezvedomia. Zomrel o pár hodín neskôr v nemocnici. Zuzanu našli nadránom policajti na cintoríne na hrobe svojho otca, celú krvavú. V čase nešťastia bol ich synček s Petrovou mamou v Čechách.

